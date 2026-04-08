“접는 아이폰 예정대로 9월 출시”… ‘일정 지연’ 일축

블룸버그, ‘사안에 정통한 관계자’ 인용

‘초기공급 제한될 수 있지만 일정 유지”

올 9월 아이폰18 프로 등과 함께 출시

“주름 눈에 덜 띄고 가로로 긴 화면”

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 2024년 6월 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노에서 열린 애플 행사에서 발언하는 모습. AP연합뉴스

생산 및 출하 일정을 늦출 수 있다고 보도했다. 블룸버그 보도는 이에 대한 반박이다.

생산 차질 소식이 전해진 전날

뉴욕 증시에서

245.70달러까지 주저앉았던 애플 주가는 블룸버그 보도 직후 반등하며 낙폭을 줄였다 전일 대비 2.07% 하락한

253.50달러로 마감했다.

애플 엔지니어들은 이를 포함해 화면 품질과 전반적 내구성 문제를 해결했다고 본다고 블룸버그는 전했다. 폴더블 폰에서 늘

다음 보급형 모델은 내년 봄으로 미뤄질 예정이다. 같은 시기 새로운 아이폰 에어와 더 저렴한 아이폰18e도 공개될 것으로 알려졌다.

애플은 지난달 아이폰17e를 출시했다.