[여기는 오거스타]영원한 낙관주의자 매킬로이, “2연패? 안 될 이유 있나”

타이거 우즈 이후 24년만의 백투백 우승 도전

마스터스 개막 이틀을 앞두고 7일(현지시간) 열린 공식 기자회견에 디펜딩 챔피언 자격으로 참석해 질문에 답하고 있는 로리 매킬로이. 마스터스대회조직위

무서워서 못 하겠다. 아주 조심스럽게 다루고 있다”고 답하며 웃었다.