[여기는 오거스타]영원한 낙관주의자 매킬로이, “2연패? 안 될 이유 있나”
타이거 우즈 이후 24년만의 백투백 우승 도전
“환상적이다. 그린 재킷을 입고 기자회견에 할 수 있다는 것은 정말 기분이 좋은 일이다.”
마스터스 사전 공식 기자회견에 생애 처음으로 디펜딩 챔피언 자격으로 참석한 로리 매킬로이(북아일랜드)의 소감이다.
마스터스 개막을 이틀 앞둔 7일(이하 현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC에서 열린 기자회견에서 매킬로이는 “이 자리에 앉은 게 엊그제 같은데 벌써 1년이 흘렀다”라며 “그린 재킷을 입고 전 세계를 돌아 다녔다. 사람들이 재킷을 볼 때의 표정과 내가 여전히 이걸 입을 때 느끼는 설렘은 특별하다”고 했다.
매킬로이는 지난 4일 오거스타에 도착했다. 일요일에는 유소년 골퍼들이 경연인 드라이브, 칩 앤 퍼트 대회 시상식에 참석했고 일요일 오후에는 아버지와 함께 라운드를 했다.
그는 “그런 시간이 우리 부자에게는 정말 특별한 시간이었다”라며 “꿈이 이루어진 것 같다. 매 순간을 온전히 즐기려고 노력하고 있다”며 “오늘 밤 ‘챔피언스 디너’라는 큰 행사가 하나 더 남았는데, 그걸 즐기고 나면 이제 토너먼트 준비에 온전히 집중할 생각이다”고 했다.
2001년과 2002년 대회에서 연거푸 우승한 타이거 우즈(미국) 이후 24년만에 2연패 도전에 나서는 매킬로이는 ‘타이틀 방어에 가장 어려운 요소가 무엇이냐’는 질문에 “나머지 90명 선수”라고 너스레를 떨었다.
그는 “이곳은 다른 메이저와 달리 우승권에 드는 선수들이 비슷하다. 코스 경험이 그만큼 중요하다”라며 “현재 컨디션과 샷감은 좋다. 3주간 집에서 심신을 단련하며 준비했다. 이제는 내가 우승할 수 있다는 걸 알기 때문에, 이전보다 조금 더 편안하게 경기에 임할 수 있을 것 같다”고 대회 2연패를 향한 강한 자신감을 내보였다.
그는 커리어 그랜드슬램이라는 커다란 숙제를 푼 소회도 밝혔다.
매킬로이는 “지난 17년 동안은 대회가 시작되기만을 간절히 기다렸는데, 올해는 대회가 아예 시작되지 않아도 상관없을 것 같은 기분이다”라고 웃으며 “챔피언으로서 누리는 특권들을 즐기며 앞으로 오랫동안 이곳에 올 수 있다는 사실이 나를 편안하게 만든다. 그렇다고 승부욕이 줄어든 건 아니지만 마음이 편해진 것은 확실하다”고 했다.
매킬로이는 2017년 디 오픈 이후 메이저 대회 4승을 캐디 JP 피츠제럴드와 헤어지고 해리 다이아몬드에게 캐디백을 맡기고 있다. 7살 때 동네 골프장에서 만나 함께 선수생활을 했던 친한 동네 형과 같은 존재다. 작년 마스터스 우승 전까지 일반 대회에서는 14승을 합작했으나 메이저 대회 우승은 없었다.
매킬로이는 해리의 존재에 대해 “외동아들인 나에게 해리는 ‘가져본 적 없는 형’ 같은 존재”라며 “해리에게는 남동생과 누나가 있지만, 나에게 해리는 늘 친형 같았다. 그래서 해리와 함께 이룬 성과를 이야기할 때면 울컥하곤 한다”고 완벽한 팀웍을 자랑했다.
‘그린 재킷을 세탁소에 맡기거나 수선한 적이 있는가”라는 질문에 매킬로이는 “무서워서 못 하겠다. 아주 조심스럽게 다루고 있다”고 답하며 웃었다.
자신의 골프 꿈을 뒷바라지하기 위해 헌신한 부모님으로부터 배운 가장 큰 가치가 ‘직업윤리’라고 밝힌 매킬로이는 “특히 아버지는 최악의 날에도 희망을 찾는 ‘영원한 낙관주의자’다. 그 성격을 내가 물려받은 것 같다”고 했다.
그는 커리어 그랜드슬램 이후 자신의 지향점에 대해서도 언급했다.
매킬로이는 “성공을 거두면 행복할 줄 알았지만, 목표 지점은 계속해서 조금씩 멀어진다”라며 “내가 깨달은 건 그 여정 자체에서 즐거움을 찾는 것이 중요하다는 점이다”고 했다.
그는 작년 우승의 가장 큰 원동력으로 과잉 반응 자제로 꼽았다. 매킬로이는 “목요일에 더블 보기를 두 번 했을 때도, 금요일 전반에 타수를 줄이지 못했을 때도 당황하지 않았다”며 “인내심을 갖고 기다렸더니 보상으로 돌아왔다. 예전 같으면 무리하게 핀을 공략하다가 무너졌을 상황에서 평정심을 유지한 게 가장 큰 차이였다”고 말했다.
매킬로이는 ‘아버지 게리와 라운드하며 무엇을 배웠냐’는 질문에 "아버지가 스핀이 더 잘 먹는 공을 써야 한다는 걸 배웠다”는 농담을 던지며 기자회견을 마무리했다.
오거스타(미 조지아주)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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