中BYD, 브라질서 ‘노예노동’ 적발…‘주7일 근무·욕실 1개에 31명’
세계 1위 전기차업체인 중국 BYD가 브라질공장에서 중국인 근로자들에게 노예노동을 강요하다 적발돼 블랙리스트에 등재됐다.
8일 로이터통신과 중국 시나재경, 홍콩 사우스차이나모닝포스트 등에 따르면 브라질 노동부는 7일 BYD를 근로자들이 노예제와 유사한 환경에서 일하도록 강요한 고용주 명단에 등재했다. 이 명단에 오르면 최소 2년간 정부가 지원하는 금융지원에 대한 접근이 제한되고 시장에서 평판이 추락한다.
BYD는 브라질 북동부 바이아주 카마사리에 공장을 건축했는데 브라질 노동부가 2024년 12월 조사관들을 공사현장에 보내 살펴본 결과, 이곳 현장에 투입된 중국 근로자들은 매우 열악한 환경에서 근무하고 있었다.
이들은 휴일이나 휴가 없이 주7일 근무했고 중국어로 ‘보안’이라 적힌 사무실 캐비닛에는 근로자들의 여권 107장이 보관된 상태로 잠겨 있었다. 일부 여권은 2024년부터 보관돼 있었고 근로자들은 여권을 가져갈 수 없었다.
공사현장은 무장한 사설 경비원들이 지키고 있었다. 저녁 식사 후에는 출입문을 봉쇄해 감독관의 허가 없이는 근로자들이 외출할 수 없게 했다.
숙소 침대에는 매트리스가 아예 없거나 약 3㎝ 두께의 얇은 폼 매트리스가 깔려 있었다. 음식은 개인 소지품과 함께 바닥에 보관됐고 바퀴벌레와 쥐가 침실을 돌아다녔다.
한 숙소에선 31명의 작업자가 한 개의 욕실을 공유했다. 오전 5시 30분에 현장으로 출발해야 했기 때문에 새벽 4시부터 일어나 욕실 앞에 줄을 서야 했다. 주방은 사용하기에 부적합한 것으로 판단됐다.
건설공사 현장에는 화장실이 8개밖에 없었고 장시간 햇볕에 노출돼 피부가 손상됐는데도 근로자들은 자외선 차단제를 사용하지 않았다.
근로자들은 명목상의 생활수당만 받았고 일부는 월 200달러 미만의 급여를 받았다. 이들이 받은 임금의 약 60%는 원천 징수돼 중국 계좌로 직접 송금됐다.
노동부 조사관들은 이들 중국인 근로자들이 실제로는 건설노동자인데도 엔지니어·컨설턴트를 위한 전문기술서비스비자를 받았기 때문에 비자 신청 서류가 허위로 작성됐을 가능성이 있다고 봤다.
BYD는 이들 근로자가 협력업체들이 고용한 인력이라며 노동부 조사 전에는 문제가 있는지 몰랐다고 해명했지만, 브라질 노동부는 원청업체인 BYD에 책임이 있다고 봤다. BYD는 지난 1월 노동부와 710만 달러(약 105억원)를 지급하기로 합의해 절반은 224명의 근로자에 대한 개인 보상금으로, 나머지는 바이아주의 노예제 반대 재단에 집단 도덕적 손해배상금으로 지급했다.
BYD는 미국 포드자동차가 철수한 공장 터에 9억7800만 달러(1조4400억원)를 들여 카마사리아 공장을 세워 지난해 10월 준공식을 가졌다. 이 공장은 1단계로 연간 15만대 생산이 가능하며 2단계로 연산 30만대까지 생산능력을 확장할 수 있다. BYD는 2022년 브라질에 진출해 17만대 이상의 전기차를 판매했다. 브라질 전기차 시장의 74.4%를 점유하고 있으며 전체 자동차 판매량에서도 7위에 올랐다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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