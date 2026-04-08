인천세종병원, 세종웰니스 CEO 아카데미 2기 입학식
인천세종병원은 지난 6일 기업 CEO 및 지역 리더를 위한 프리미엄 교육 과정 ‘세종웰니스 CEO 아카데미 2기’의 입학식을 진행했다고 8일 밝혔다.
인천세종병원 지하 1층 비전홀에서 열린 입학식에는 지역 기업 대표와 기관·단체장을 포함한 각 분야 오피니언 리더 37명이 참석해 2기 교육 과정의 공식 일정을 시작했다.
‘건강한 리더가 건강한 조직을 만든다’는 슬로건 아래 운영되는 세종웰니스 CEO 아카데미는 의학 지식은 물론 리더십과 인문학적 소양을 길러준다. 또 골프 워크숍 등 다양한 프로그램을 통해 참가자들의 종합적 역량 강화 및 네트워크 형성을 돕는다.
앞으로 약 6개월간 진행되는 이번 아카데미는 건강검진과 연계해 심장·뇌 건강에 집중한 맞춤형 교육을 제공한다. 또 리더십, 소통, 문화예술 및 마인드 케어 등 다채로운 주제를 통해 리더로서 갖춰야 할 인문학적 통찰력을 키워주는 강좌를 포함한다. 강사진으로는 인천세종병원 의료진을 비롯해 분야별 외부 전문가들이 참여한다.
세종웰니스 CEO 아카데미는 앞으로도 인천세종병원의 의료 인프라와 지역사회를 이끄는 리더가 만나 새로운 웰니스 문화를 만들어가는 교육 과정이 될 것으로 기대받고 있다.
오병희 인천세종병원장은 인사말을 통해 “세종웰니스 CEO 아카데미가 지역의 기업인과 리더들이 서로의 경험과 비전을 나누는 뜻깊은 교류의 장이 되기를 바란다”며 “빠르게 변화하는 시대 속에서 건강은 개인은 물론 조직과 사회의 지속 가능한 발전을 위한 핵심 가치인 만큼 이번 과정이 새로운 통찰과 활력을 얻는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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