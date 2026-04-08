김영환 지사 “공공기관 이전 효과 극대화 거점”
강한 충북 완성하는 전환점
한국공항공사 등 65개 유치
김영환 충북지사는 8일 “충북은 사통팔달의 교통망을 기반으로 공공기관 이전 효과를 극대화할 수 있는 최적의 거점”이라고 강조했다.
김 지사는 이날 도청에서 브리핑을 갖고 “충북혁신도시는 국토의 중심에 위치해 있어 수도권과 지방을 효과적으로 연결할 수 있는 전략적 거점지”이라며 “공공기관 2차 이전 즉시 가능한 부지를 다수 보유하고 있다”고 말했다.
김 지사는 “공공기관 2차 이전은 충북의 미래 도약을 견인하며 대한국민 중심의 강한 충북을 완성하는 결정적인 전환점이 될 것”이라며 “행정통합 논의 과정에서 소외와 역차별을 겪어온 충북은 공공기관 2차 지방이전에 선제적으로 대응하겠다”고 전했다.
김 지사는 그러면서 “정부에만 의존하지 않고 민간 중심의 투자에 나서야한다”며 “정부와 국비에만 의존하는 방식으로는 충북은 변방에 머물 수밖에 없다”고 밝혔다.
도는 한국공항공사, 국민체육진흥공단, 한국환경공단, 코레일네트웍스, 한국지역난방공사, 중소기업은행, 한국교직원공제회 등 65곳을 유치 우선 기관으로 선정했다.
정부는 올해 이전 원칙과 일정 등 로드맵을 수립한 뒤 2027년부터 단계적으로 공공기관 이전을 추진할 계획이다.
앞서 2005년 수립한 1차 공공기관 이전 계획에 따라 2012년부터 153개 기관이 전국 10개 혁신도시 등지로 이전한 바 있다. 도내에서는 음성·진천 혁신도시를 거점으로 가스안전공사와 소비자원 등 11개 기관이 입주했다.
지난달 출범한 균형발전과 충북지역 공공기관 유치를 위한 범도민협의회는 공공기관의 충북 이전을 촉구하고 있다. 협의회는 충북도와 시·군, 지역 정치권, 시민사회단체(122개) 등으로 구성됐다. 협의회는 “수도권의 지속 가능한 계획적 관리와 지방의 지속적인 혁신성장을 위해 수도권 소재 모든 공공기관과 관련 기업들까지 이전대상을 최대한 확대해야한다”고 주장하고 있다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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