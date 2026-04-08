부산시, 노후계획도시 정비 본격화…비수도권 첫 고시
화명·금곡·해운대 등 570만㎡ 대상
생활SOC·보행·자율주행 도시 구축
2단계 정비도 연내 고시 추진
부산시가 노후계획도시 정비 기본계획을 고시하며 도시 재편에 본격 시동을 걸었다. 비수도권은 물론 특·광역시 가운데 처음으로 이뤄진 사례로, 부산 전역의 노후 주거지가 미래형 도시 구조로 전환되는 출발점이 될 전망이다.
박형준 부산시장은 8일 시청에서 기자회견을 열고 국토교통부 승인을 받은 ‘노후계획도시 정비 기본계획’을 고시했다고 밝혔다. 시는 지난 2일 국토부 승인을 거쳐 이날 고시를 완료했다.
이번 1단계 대상지는 화명·금곡지구와 해운대지구로 총 570만㎡ 규모다. 화명·금곡지구는 북구 일대 271만㎡로, 역세권 중심 생활SOC 확충과 금정산·낙동강을 잇는 그린·블루 네트워크 구축이 추진된다. 기준 용적률은 기존 232%에서 최대 350%로 상향되며 계획 인구는 7만5000명에서 9만7000명으로 늘어난다.
해운대지구는 좌동·중동 일대 305만㎡ 규모로, 신해운대역에서 해운대해수욕장을 잇는 도시 활력축을 중심으로 복합 커뮤니티와 상업·문화 기능을 강화한다. 자율주행 교통체계와 보행 중심 녹지축도 도입된다. 용적률은 기존 250%에서 최대 360%로 상향되며 계획 인구는 11만2000명으로 확대된다.
시는 사업 속도를 높이기 위해 특별정비계획 자문위원회를 중심으로 패스트트랙 행정체계를 가동한다. 국토부·교육청·구·군이 참여하는 주택수급·교육환경 협의체를 통해 학교 수용 문제 등 주요 쟁점도 사전에 조정할 방침이다.
주민 참여 기반도 강화한다. 이달 중 화명3동 주민센터에 미래도시지원센터를 설치해 상담과 컨설팅을 제공하고, 주민협의체를 통해 의견 수렴과 갈등 조정을 병행한다.
이번 정비사업은 15분 도시 정책과 연계해 기존 도시 공간을 재편하고, 15분 생활권을 기반으로 주거·상업·문화 기능이 집약된 도시 구조로 전환할 계획이다.
시는 2단계 대상지인 다대·만덕·모라·개금·당감 지구(약 400만㎡)도 추진 중이다. 주민 컨설팅과 행정절차를 거쳐 연내 기본계획 고시를 추진할 계획이다.
박형준 부산시장은 “이번 고시는 계획 단계를 넘어 실행 단계에 진입했음을 의미한다”며 “노후계획도시를 미래형 도시로 전환해 부산의 새로운 성장 동력을 만들겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사