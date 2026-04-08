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국민체육진흥공단, 에너지 절감 5대 실천 캠페인 추진

입력:2026-04-08 11:33
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에너지 절감 5대 실천 캠페인 추진 포스터(왼쪽)와 서울 송파구 올림픽회관에 세워진 공공부문 차량 2부제 시행 안내문. 국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)은 8일 에너지 위기 대응과 공공부문 탄소중립 실현을 위해 전 임직원이 참여하는 ‘에너지 절감 5대 실천 캠페인’을 추진한다고 밝혔다.

체육공단은 승용차 2부제 참여, 대중교통의 날 운영, 엘리베이터 축소 운행, 일회용품 사용 최소화, 전기사용 줄이기 등 5대 과제를 중점 추진할 계획이다. 점심시간 소등, 근무시간 조명 절반 줄이기, 화장실 온수 및 개인 냉난방기 사용 제한 등 조치도 시행한다.

체육공단 관계자는 “에너지 절감 5대 실천 캠페인은 작은 실천이 모여 큰 변화를 만들 수 있다는 것을 보여주는 계기”라며 “에너지 사용 효율을 높이기 위한 다양한 방안을 단계적으로 확대해 정부의 에너지 절감 정책에 발맞춰 나가겠다”고 밝혔다.

박구인 기자 captain@kmib.co.kr

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