진안 용담호 수변 규제 20년 만에 완화…1.251㎢ 해제
재산권 제한 일부 해소…지역 활성화 기대
새만금 산업용수 활용 전략과도 맞물려
전북 진안 용담호 주변 반경 1㎞ 이내 수변구역 일부가 20년 만에 해제된다. 장기간 이어진 개발 제한이 완화되면서 주민 재산권 회복 기대가 커지고 있다. 수질 보호 중심 규제가 일부 조정되면서 지역 개발과의 균형을 모색하는 정책 변화로 해석된다.
전북특별자치도는 용담댐 주변 수변구역 가운데 1.251㎢가 기후에너지환경부 고시를 통해 해제된다고 8일 밝혔다. 이번 해제 대상은 하수처리구역으로 편입돼 오염원 관리가 가능한 7개 읍·면, 17개 지구(32개 마을)다.
용담댐은 2001년 준공 이후 전북과 충청권에 생활·공업용수를 공급하는 핵심 수자원 시설로 기능해 왔다. 다만 수질 보호를 이유로 주변 지역에 강한 규제가 적용되면서 지역 발전이 제한됐다.
계획홍수위선을 기준으로 반경 1㎞ 이내 지역이 수변구역으로 지정되면서 진안군 전체 면적의 약 14.2%에 해당하는 111.7㎢가 각종 개발행위 제한을 받아왔다. 숙박업과 식품접객업, 공동주택 건립 등이 제한되며 지역 경제 활동 전반에 제약이 이어졌다.
댐 건설에 따른 피해도 적지 않았다. 6개 읍·면이 수몰되고 약 1만2000명(2800세대)이 삶의 터전을 떠나면서 인구 감소와 지역 침체가 장기화됐다.
전북도와 진안군은 2022년부터 ‘수변구역 변경 고시 용역’을 추진하며 규제 완화를 준비해 왔다. 하수도법상 오염물질 처리가 가능한 지역에 대해서는 규제 완화 필요성을 제기하며 중앙 부처를 설득했다.
그 결과 2025년 11월 관계 부처 협의를 마무리하고, 이번 고시를 통해 2026년 4월 최종 해제에 이르게 됐다.
수변구역 해제로 해당 지역에서는 재산권 행사가 가능해지고 생태관광과 특산물 가공시설 유치 등 지역 경제 활성화도 기대된다. 장기간 규제로 침체됐던 지역에 새로운 활력을 불어넣을 수 있다는 전망도 나온다.
이번 조치는 산업용수 확보 전략과도 맞물려 주목된다. 2월 27일 열린 전북 타운홀 미팅에서 기후에너지환경부는 용담댐과 금강하굿둑을 활용해 하루 60만t 이상의 산업용수를 추가 확보해 새만금 산업단지 등에 공급하겠다는 계획을 밝힌바 있다.
수자원 활용 범위 확대와 규제 완화가 동시에 추진되면서 전북 지역 산업 기반에도 영향을 미칠 것으로 보인다.
전북도는 이번 조치를 환경 보전과 지역 개발을 병행하는 정책 사례로 보고 있다.
이순택 전북도 환경산림국장은 “오랜 기간 이어진 규제로 인한 주민 불편을 해소하는 계기가 될 것”이라며 “친환경 관리 체계를 유지하면서 지역 발전을 지원하겠다”고 말했다.
진안=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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