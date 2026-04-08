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대구서 병원 이송 거부 임신부 3시간 달려 충남까지

입력:2026-04-08 11:22
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국민DB

대구에서 이송 병원을 찾지 못해 다른 지역 병원으로 이송된 임신부 사례가 더 있었던 것으로 확인됐다.

8일 대구소방안전본부에 따르면 지난달 복통을 호소한 임신 20주 임신부가 병원을 찾지 못하다 3시간 만에 충남 아산의 한 병원에 이송됐다.

임산부 가족의 신고를 받은 소방당국은 대구·경북 16개 의료기관에 환자 이송을 요청했지만 분만실 포화 등의 이유로 수용이 어렵다는 답변을 받았던 것으로 확인됐다.

119 구급대는 A씨가 다니던 충남 아산의 한 산부인과 전문병원까지 연락을 취해 수용 가능하다는 답변을 받았고 구급차를 이용해 A씨를 이송했다. 신고 접수 이후 병원 도착까지 3시간여가 걸렸다. 다행히 A씨는 무사히 치료받고 퇴원했다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

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