경기도, 친환경차 정비 인프라 확대…정비소 150곳 지원

경기도가 친환경 자동차 증가에 대응해 도내 정비소의 장비 구입비를 지원한다.

경기도는 ‘2026년 자동차정비업 지원사업’을 통해 도내 자동차 정비업체 150여곳을 대상으로 친환경차 정비 장비 구입 비용의 50%를 지원한다고 8일 밝혔다. 사업 신청은 이날부터 5월 8일까지 접수되며, 선정된 업체는 최대 220만 원까지 지원받을 수 있다.이번 사업은 전기차와 하이브리드차 등 친환경차 보급이 급증하는 상황에서 정비 인프라 부족 문제를 해소하기 위해 추진됐다.경기도 내 친환경 자동차는 2022년 39만대에서 2025년 86만대로 두 배 이상 증가했지만, 정비 가능한 업체는 전국 기준 전체의 4.34% 수준에 그치고 있다. 이로 인해 제조사 직영 서비스센터로 수요가 집중되면서 긴 대기 시간과 접근성 부족 문제가 이어지고 있다.도는 이러한 불편을 해소하기 위해 총 3억원의 예산을 투입해 정비소 장비 현대화를 지원한다. 지원 대상은 도내 등록된 종합·소형·전문 정비업체 가운데 친환경차 정비 관련 교육을 이수했거나 자격을 갖춘 인력이 근무하는 사업장이다. 단, 최근 2년 연속 지원을 받은 업체는 제외된다.지원 장비는 친환경차 전용 고장 진단기, 이동형 테이블 리프트, 고전압 배터리 충전기, 진공식 부동액 교환기, 광폭형 타이어 탈착기 등 기존 5종에 더해, 올해는 신냉매(R-1234yf)에 대응하는 에어컨 냉매 충전·회수기가 추가됐다. 이는 현장 수요를 반영해 지원 품목을 확대한 것이다.도는 신청 업체를 대상으로 교육 이수 여부, 운영 기간, 최근 5년간 법 위반 여부 등을 종합 평가해 7월 중 지원 대상을 최종 선정하고 보조금을 지급할 계획이다.정찬웅 경기도 택시교통과장은 “친환경차 보급 속도에 비해 정비 기반이 부족해 도민들이 겪는 불편을 해소하는 것이 이번 사업의 핵심”이라며 “동네 정비소의 전문성을 높여 도민들에게는 정비 편의를 제공하고, 정비업계에는 새로운 시장에 대응할 수 있는 자생력을 지원하겠다”고 말했다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지