“트럼프 위협, 전쟁범죄 자백처럼 보여” NYT… 성립 여부는

민간 인프라 공격 등, 위법성 지적

‘말살’ 발언에 전쟁범죄 논란 확대

전쟁법상 민간시설 고의 공격 금지

참모진 ‘합법화’ 뒷받침 논리 제공

ICC 관할 밖·안보리 거부권 변수

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 1일(현지 시간) 백악관 크로스홀에서 이란 전쟁과 관련해 대국민 연설을 하는 모습. 뉴시스

최근 며칠간 이어진 공격적 발언 수위가 한층 높아졌다”며 “이는 이란 정부가 그의 요구에 굴복하지 않을 경우 전쟁범죄를 저지를 의도를 드러낸 발언으로 해석된다”고 풀이했다.

이란 정부가 호르무즈 해협을 유조선에 다시 개방하지 않을 경우 미군에 명령해 이란의 모든 교량과 발전소를 체계적으로 파괴하겠다고 수일에 걸쳐 공언해왔다는 점을 NYT는 상기시켰다.

미 육군에서 전쟁법 문제를 담당했던 텍사스공대 로스쿨 제프리 S 콘 교수는 트럼프의 명령이

궁극적인 시험대가 될 것”이라며 “이 순간 그들은 ‘이것은 합법적인 목표가 아니

다’라고 말할 도덕적 용기와 직업적 명예를 요구한다”고 말했다.

‘이란 공격=합법’ 논리 만들어온 트럼프 진영



NYT는 “애나 켈리

성명에서 트럼프 대통령이 전쟁범죄를 저지르게 되는지에 대한 질문에는 직접 답하지 않았다”고 전했다.

트럼프 트루스소셜 캡처

켈리 대변인은 대신

이란 정부의 인권 침해를 나열하며 ‘이란 국민은 폭격 소리를 환영한다. 이는 그들을 억압하는 세력이 패배하고 있다는 의미이기 때문’이라고 주장했다.

“이란 문명 말살” 발언, 해석 여지 좁혀



이란 여성들이 이스라엘과 미국의 폭격으로 파괴된 집에 앉아 있다. 연합뉴스

이스라엘 고위 인사들의 ‘위협적이고 비인간적인 발언’을 의도 판단 근거로 검토했다.

트럼프 대통령은 이란의 교량과 발전소를 공격하는 것이 왜 전쟁범죄가 아니냐는 질문에 이란 정부가 수만명의 시위대를 죽였다는 점을 언급하며 “그들은 시위대를 죽인다. 그들은 짐승이다”라고 말했다.

면책·비밀의견서·사면… 책임 추궁 난관



피트 헤그세스 미국 국방부 장관. EPA연합뉴스

관할 대상이 아니라는 의미다.

국가 간 분쟁에 대해 국제법 위반 여부를 판단할 수 있지만 집행을 위해서는 유엔 안전보장이사회의 결정이 필요하다.

피트 헤그세스 국방장관이다. 그는

교전 규칙을 최소 수준으로 완화해 군의 살상 능력을 확대했다고 여러 차례 강조해왔다.

항복을 받아들이지 않겠다는 선언은 헤이그 협약에 따라 전쟁범죄에 해당한다. 미 국방부 전쟁법 매뉴얼 역시 이를 금지하고 있다.

계속된 ‘불법적 공격 명령’ 논란

