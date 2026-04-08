KTX경주역세권 연결도로, 9일부터 순차 개통…6월30일 완공
경북 경주시가 KTX경주역세권과 도심을 연결하는 지방도 904호선 광명~화천 구간을 9일부터 순차적으로 개통한다.
시에 따르면 이번 사업은 광명동에서 건천읍 화천리를 잇는 총연장 1.6㎞ 구간으로, 기존 협소한 도로를 4차로로 확장하는 공사다.
총사업비는 211억원이 투입됐으며 현재 공정률은 95% 수준으로, 세 차례에 걸쳐 단계적으로 개통한다.
1차 개통은 9일 광명삼거리~제1화천교 700ｍ 구간에서 이뤄지며, 2차 구간인 제1화천교~화천1리회관 500ｍ가 다음 달 12일 추가 개통될 예정이다. 나머지 400ｍ 잔여 구간은 6월 30일 완공돼 전체 1.6㎞ 구간이 완전 개통된다.
이 도로는 광명삼거리에서 화천1리회관을 거쳐 신경주역세권으로 이어지는 핵심 교통축으로, 선형 개선을 통해 통행 효율을 높였다.
양성자과학연구단 등 인근 산업·연구시설 접근성이 개선되고, 역세권과 생활권을 연결하는 간선도로로 자리 잡을 전망이다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “광명~화천 도로는 신경주역세권과 도심을 잇는 핵심 기반시설”이라며 “단계별 개통으로 시민 불편을 줄이고 교통환경 개선 효과를 조기에 체감할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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