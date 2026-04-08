대전 오월드서 새끼 늑대 1마리 탈출
대전 중구 사정동 오월드 동물원 우리에서 늑대 1마리가 탈출했다.
소방 당국에 따르면 8일 오전 10시24분쯤 오월드 측에서 “늑대가 탈출했다”는 신고가 접수됐다. 늑대는 이날 오전 9시30분쯤 우리에서 탈출한 것으로 알려졌다.
탈출한 늑대는 1살 새끼 늑대로 인공포육을 하다가 늑대사에 합사하는 과정에서 탈출한 것으로 알려졌다.
현재 오월드 측과 경찰, 소방 당국은 합동으로 수색 및 포획 작업에 나서고 있다. 오월드 측은 늑대가 동물원 내에 있는 것으로 보고 있으며 입장객이 출입하지 못하게 조치했다.
대전시는 이날 오전 ‘오월드에서 늑대 1마리 탈출, 동물원 내에서 수색 및 포획 중입니다. 방문객 및 인근 주민은 안전에 유의해주시기 바랍니다’라는 재난 문자를 발송했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사