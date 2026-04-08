포항시, ‘2026 세계녹색성장포럼’ 준비 본격화
경북 포항시가 ‘2026 세계녹색성장포럼(WGGF)’의 본격적인 준비에 착수했다. 포항의 산업 기반과 도시 전환 비전을 국제사회와 공유하는 장을 마련한다.
시는 지난 7일 포항국제전시컨벤션센터(POEX)와 포항 첨단해양 R&D센터에서 착수보고회를 열고 행사 추진 방향을 공유했다.
보고회에는 포항시와 POEX, 대행사 관계자들이 참석해 행사 콘셉트, 핵심 방향, 주요 프로그램 구성, 국내외 연사 및 협력기관 발굴, 홍보 전략 등을 논의했다.
WGGF는 오는 7월 8일부터 10일까지 3일간 라한호텔포항 및 영일대 일원에서 열릴 예정이다. ‘경계를 넘어, 새로운 녹색 미래로’를 주제로 기후 위기 시대 속에서 도시를 중심으로 산업, 국제협력, 자연, 시민사회를 연결하는 실질적인 해법을 모색한다.
시는 이번 행사를 통해 국제기구와 산·학·연, 시민이 함께 참여하는 교류의 장을 마련하고, WGGF를 포항의 미래 비전과 도시 정체성을 담은 대표 국제회의로 육성한다는 방침이다.
시와 POEX는 착수보고회를 시작으로 세부 프로그램 고도화, 국내외 협력 네트워크 확대, 핵심 연사 섭외, 대외 홍보 등을 추진하며 포럼의 완성도와 위상을 강화할 계획이다.
특히 이번 포럼은 문화체육관광부가 주최하고 한국관광공사가 주관하는 ‘글로벌 K-컨벤션 육성사업’에 선정돼 국비와 맞춤형 프로그램 지원을 받게 됐다.
시는 지난해 열린 WGGF 2025를 통해 탄소중립과 에너지 전환 중심의 녹색도시 전환 담론을 확산시킨 바 있다. 시는 이를 기반으로 POEX 개관과 연계한 정례 개최를 추진해 포럼의 규모와 영향력을 지속적으로 확대할 계획이다.
포항시 관계자는 “WGGF 2026은 포항의 산업·도시·해양 자산을 바탕으로 국제사회와 미래 의제를 논의하는 자리”라며 “포항만의 강점과 정체성을 반영한 차별화된 포럼으로 준비해 녹색성장 분야 글로벌 거점 도시로 도약할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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