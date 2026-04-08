인제 미활용 군용지…농촌체류형 복합단지 탈바꿈
강원도 인제군은 농림축산식품부 주관 2026년 농촌 체류형 복합단지 조성 시범사업 공모에 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.
농촌 체류형 복합단지는 도시민의 농촌 체류 수요에 대응해 주말농장보다 확장된 형태의 ’4도3촌(4일 도시·3일 농촌)‘ 생활 방식을 확산하고 이를 통해 농촌 지역 생활인구를 늘리기 위해 추진하는 사업이다.
이번 선정에 따라 군은 인제읍 합강리 일원에 조성되는 인제삼촌(三村) 스테이 프로젝트를 2028년까지 3년간 추진한다.
국비 15억원을 포함해 총 58억5600만원을 투입한다.
군은 도시민이 일정 기간 안정적으로 머물며 농촌 생활을 체험하고 지역사회와 교류할 수 있는 체류형 복합공간을 조성한다.
단순 숙박시설이 아닌 주거, 체험, 소통 기능을 갖춘 생활형 거점으로 만든다는 구상이다.
사업을 통해 미활용 군용지를 활용해 생활인구 유입과 지역 활성화를 꾀한다.
군 관계자는 “이번 사업을 계기로 인제군이 생활인구 유입의 새로운 가능성을 보여줄 수 있을 것으로 기대한다”며 “4월 기본계획 수립에 착수해 인제만의 특성을 살린 체류형 농촌 공간을 조성하겠다”고 말했다.
인제=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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