“젊은 척 하는 꼰대”…2030男 10명 중 6명 “영포티 싫어”
‘영포티’라는 단어를 들어본 적 있는 2030 남성 10명 중 6명 이상이 영포티에 대해 부정적으로 생각한다는 설문조사 결과가 나왔다. 이 단어에서 떠오르는 이미지를 물었을 때는 응답자의 거의 절반이 ‘나이에 맞지 않게 젊은 척하는 40대’라고 답했다.
한국리서치는 8일 이 같은 내용이 담긴 ‘영포티 현상에 대한 인식’ 조사 결과를 발표했다.
조사는 지난 2월 6~9일 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 진행됐는데, 영포티라는 말을 들어본 적 있다고 답한 850명 가운데 이 단어를 ‘부정적’으로 인식하는 비율은 50%로 집계됐다.
주목할 만한 부분은 부정적 평가가 2030 남성에게서 가장 높게 나타났다는 점이다. 2030 남성의 63%가 영포티를 나쁘게 생각하고 있었다. 반면 60대와 70세 이상에서는 긍정적인 평가가 우세했다.
영포티에서 떠오르는 이미지를 물었을 때는 ‘나이에 맞지 않게 젊은 척하는 40대’(49%·이하 복수응답)라는 답변이 가장 많았으며, 이어 ’젊은 세대의 패션·취미·문화를 따라 하는 40대’(48%), ‘권위를 내세우는 40대’(41%) 순이었다.
반면 ‘기회를 선점한 기득권 40대’ ‘젊은 세대의 정치 성향을 비난하는 40대’라고 답한 비율은 각각 14%에 불과했다.
연령대별로 가장 큰 차이를 보이는 것은 ‘젊은 이성에게 부적절하게 접근하는 40대’라는 항목이었다. 18~29세의 60%가 영포티라는 말에서 이 이미지를 떠올렸다. 한국리서치는 “(같은 답변을 했던) 30대(38%)까지 포함하면 20·30대는 영포티를 ‘부적절한, 혹은 위험한 관계를 맺으려는 40대’로 인식하는 경향이 뚜렷하다”고 분석했다.
이동한 한국리서치 수석연구원은 “영포티에 대한 부정적 인식은 경제적 기득권 이미지보다 ‘젊은 척·권위·부적절한 접근’ 같은 행동 이미지에 더 가깝게 나타났다”며 “특정 세대를 낙인찍기보다는 세대 간 가치관의 차이를 인정하는 접근이 필요하다”고 말했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사