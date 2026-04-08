“젊은 척 하는 꼰대”…2030男 10명 중 6명 “영포티 싫어”

나이에 맞지 않게 젊은 척하는 40대’(49%·이하 복수응답)라는 답변이 가장 많았으며, 이어 ’젊은 세대의 패션·취미·문화를 따라 하는 40대’(48%), ‘권위를 내세우는 40대’(41%) 순이었다.

반면 ‘기회를 선점한 기득권 40대’ ‘젊은 세대의 정치 성향을 비난하는 40대’라고 답한 비율은 각각 14%에 불과했다.

연령대별로 가장 큰 차이를 보이는 것은 ‘젊은 이성에게 부적절하게 접근하는 40대’라는 항목이었다.

18~29세의 60%가 영포티라는 말에서 이 이미지를 떠올렸다. 한국리서치는 “(같은 답변을 했던)

30대(38%)까지 포함하면 20·30대는 영포티를 ‘부적절한, 혹은 위험한 관계를 맺으려는 40대’로 인식하는 경향이 뚜렷하다”고 분석했다.

이동한 한국리서치 수석연구원은 “영포티에 대한 부정적 인식은 경제적 기득권 이미지보다 ‘젊은 척·권위·부적절한 접근’ 같은 행동 이미지에 더 가깝게 나타났다”며 “특정 세대를 낙인찍기보다는 세대 간 가치관의 차이를 인정하는 접근이 필요하다”고 말했다.