우주비행사들이 찍은 달의 뒷면…우주 일식도 관측

지구 떠난지 7일차, 귀환 준비

6일 아르테미스 2호 오리온 우주선에서 바라본 달과 지구의 모습. 미국 항공우주국(NASA) 제공

아르테미스 2호 오리온 우주선에서 관측한 달이 태양을 완전히 가린 모습. 미국 항공우주국(NASA) 제공

아르테미스 2호에 탄 우주비행사 크리스티나 코크와 우주정거장의 제시카 메어는 6년여 만에 우주에서 통신으로 재회했다.

우주선에 미치는 지구의 중력이 달의 중력보다 더 강해진 것이다. 달 관측이라는 우주비행사들의 주요 임무는 마무리됐다. 이제 안전하게 지구로 돌아오는 일만 남았다.

아르테미스 2호 승무원들이 달 근접 비행을 하는 동안 오리온 우주선의 태양광 패널에 장착된 카메라로 촬영된 사진. 오리온 우주선과 달의 모습이 보인다. 미 항공우주국(NASA) 제공