[단독] ‘민생유튜버’ 데뷔 장동혁 대표, 연출이었나…당 관계자가 시민으로 출연

채널 관계자 “당협 관계자인 줄 당도, 장 대표도 몰라” 반박

유튜브 ‘장대표 어디가?’ 영상 캡처

“A씨가 당협 관계자라는 것은 당도, 장 대표도 몰랐다. 사전에 인지했다면 대표가 어떻게 지내고 계시냐며 근황을 묻는 인터뷰를 따로 진행했을 것”이라고 설명했다. 이어

도부 핵심 관계자는 “무거운 분위기의 본계정보다는 가벼운 분위기의 부계정을 운영하며 이미지를 끌어올리는 전략이 대세”라며 “장 대표도 그런 취지에서 유튜브를 만들어 인간적 면모를 보이려고 한 것”이라 말했다.

생활밀착형 의제를 발굴해 현장을 직접 찾는 영상을 지속적으로 올릴 방침인 것으로 전해졌다.

채널 관계자는 “공식 채널에서의 당 대표 이미지와는 다르게 독립적 콘텐츠로 채널을 운영할 것”이라며 “‘장대표 어디가?’의 현장 인터뷰는 돌발 상황이 많을 수밖에 없는데 장 대표는 거친 현장도 흔쾌히 수락하겠다고 얘기했다”고 전했다.