부산시, 노포·힙 브랜드 협업…로컬 F&B 키운다
전통 식당·청년 브랜드 15개 참여
메뉴 개발·팝업·해외 진출까지 연계
로컬 미식 콘텐츠 산업화 본격 추진
부산시가 전통 식당과 신생 브랜드를 결합한 협업 프로젝트를 통해 지역 식음료(F&B) 산업 경쟁력 강화에 나선다. 로컬 맛집을 브랜드화해 국내외 시장으로 확장하겠다는 전략이다.
부산시는 ‘비욘드 비-스타(Beyond B-Star): 노포와 힙포’ 프로젝트를 본격 추진한다고 8일 밝혔다. 이 사업은 부산 로컬 브랜드의 경쟁력 강화를 위한 성장 프로그램으로, 전통성과 트렌드를 결합한 협업 모델이 핵심이다.
이번 프로젝트에는 30년 이상 전통을 지닌 ‘노포’ 5개 팀과 트렌디한 콘셉트의 ‘힙포’ 10개 팀 등 총 15개 브랜드가 참여한다. ‘내호냉면’ ‘신발원’ ‘덕화명란’ 등 지역 대표 노포와 미슐랭 빕구르망 선정 식당 ‘슌사이쿠보’ 등 신생 브랜드가 협업에 나선다.
참여 브랜드는 전통 기술과 현대적 감각을 결합해 공동 메뉴를 개발하고 콘텐츠를 제작한다. 단순 이벤트를 넘어 메뉴 개발, 팝업 운영, 상설 매장, 해외 진출까지 이어지는 장기 성장형 모델로 추진된다.
특히 청년 대표가 이끄는 힙 브랜드가 다수 참여해 새로운 기획력과 실행력을 더할 것으로 기대된다. 이를 통해 지역 식문화 자산을 현대적으로 재해석하고 브랜드 경쟁력을 높인다는 구상이다.
사업 운영은 F&B 콘텐츠 기획 기업인 푸드트래블이 맡는다. 지역 식음료 자산을 브랜드 경험으로 확장하고 글로벌 시장 진출 기반을 마련하는 데 초점을 둔다.
시는 이번 프로젝트가 로컬 브랜드 간 협업을 통해 새로운 미식 콘텐츠를 창출하고, 지역 소상공인의 지속 가능한 성장 모델을 제시할 것으로 기대하고 있다.
김봉철 부산시 디지털경제실장은 “부산의 전통 식문화와 새로운 트렌드를 연결해 F&B 산업의 브랜드화를 추진하겠다”며 “지역 소상공인의 성장 기반을 확대하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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