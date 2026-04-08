‘박원순 오세훈 똑같다’ 정원오, 반발 나오자 하루 만에 사과
더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 박원순 전 서울시장과 오세훈 시장을 비교했던 라디오 발언에 대해 사과했다.
정 전 구청장은 8일 페이스북 글에서 “제 발언으로 마음의 상처를 입으신 분들께 정중하게 사과드린다”고 밝혔다. 그는 “말씀드리고자 했던 취지는 서울시장은 오직 시민의 삶과 서울의 미래에 집중해야 하는 자리이며 저 또한 그 책임에만 전념하겠다는 다짐이었다”며 “늘 겸손한 자세로 서울의 미래와 시민의 민생으로 평가받겠다”고 덧붙였다.
정 전 구청장은 김어준씨 유튜브에서도 “취지는 아마 이해하셨을 것이라고 보는데, 그럼에도 불구하고 동일선상 비교로 표현상 비춰진 것에 대해 또 상처받으신 분들께는 제가 송구하다”고 말했다.
문제의 발언은 전날 CBS라디오에 출연한 정 전 구청장이 향후 대권 도전 의향을 묻는 진행자에게 답하는 과정에서 나왔다. 그는 “제가 경험해 본 박 전 시장 그리고 오 시장이 똑같다. 대권을 바라보기 시작하는 것부터 스탠스가 흔들리고 그로부터 이상한 일들이 막 생기고 이상한 고집을 피우고 그런 것이 바로 대권을 바라봤기 때문”이라며 “저는 그런 전철은 밟지 않겠다”고 강조했다.
해당 발언은 곧장 진영 내부의 강한 반발로 이어졌다. 김민웅 촛불행동 상임대표는 “자신은 대권에 관심이 없다면서 그걸 정당화하기 위해 고인을 비난의 표적으로 삼았다”며 “정원오가 ‘스승’이라고 말했던 사람이 누구던가? 배신을 이런 식으로도 한다”고 비판했다.
서울시장 후보 경쟁자들도 나섰다. 박주민 의원은 이날 SBS라디오에서 “‘오 시장과 박 시장이 똑같다’, 저는 그 평가를 사실 받아들이기가 좀 어렵다”고 지적했다. 전현희 의원도 전날 “고인의 명예를 심각히 훼손한 것으로 철회돼야 마땅하다”며 “민주당 서울시장 후보로서의 자격에 의문이 든다”고 날을 세웠다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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