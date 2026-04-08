인천시, 주거취약계층·고령자 집수리 지원사업 추진

인천시청 전경. 인천시 제공

시는 이달 중순까지 군·구를 통해 대상자를 추천받고 현장 조사와 함께 최저주거기준 충족 여부, 긴급성, 가구 유형 등을 종합적으로 검토한 뒤 선정위원회 심사를 거쳐 최종 대상 가구를 선정할 계획이다. 본격적인 사업 시작은 6월 예정이다.

희망의 집수리는 도배·장판 교체, 단열보강, 창호 및 설비개선 등 전반전인 주거환경 개선을 중심으로 추진된다. 고령자 맞춤형 집수리는 안전손잡이 설치, 미끄럼방지 바닥재 시공, 문턱제거 등 낙상사고 예방과 이동 편의성 향상에 중점을 두고 진행된다.

집수리 지원 사업은 단순한 시설 개선을 넘어 대상자의 건강과 안전을 고려한 맞춤형 지원으로 주거취약계층과 고령자의 자립적인 생활 유지 및 안전 확보에 크게 기여할 것으로 기대된다. 지역사회 내 민관협력을 통해 보다 촘촘한 주거복지 안전망을 구축하는 계기도 될 전망이다.