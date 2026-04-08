석유탱크 대신 데이터센터…울산 바다, AI 데이터 탱크로 변신

울산시, 해수부 ‘수중데이터센터 표준모델 개발사업’ 최종 선정



2031년 상용화 단지 조성해 ‘글로벌 AI 수도’ 도약

특히 울산은 원자력 발전소와 대규모 해상풍력 단지 등 풍부한 에너지원을 갖춘 ‘에너지 허브’로서 최적의 입지를 자랑한다.

2024년 시행된 ‘분산에너지 활성화 특별법’과 맞물려, 울산은 데이터센터 운영의 핵심인 전기를 전국에서 가장 저렴하고 깨끗하게 공급할 수 있는 강점을 가졌다.

특히 이번 사업은 수중데이터센터를 거점으로 한 ‘해양 디지털 영토’ 확장이라는 측면에서도 큰 의미가 있다.

육상의 한계를 넘어 바다라는 새로운 공간을 데이터 산업의 기지로 선점함으로써 울산을 명실상부한 ‘글로벌 AI 수도’로 도약시키겠다는 전략이다.