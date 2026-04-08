“상금 2000만원 잡아라” 한강 대학가요제, 국내외 15팀 맞붙는다
몽골 일본 중국 등 해외팀 참여…자작곡 189곡 중 선발
본선 6월 2일 잠원한강공원 개최
대학생 뮤지션들의 등용문으로 자리 잡은 ‘2026 한강 대학가요제’가 최종예선을 앞두고 본격적인 일정에 돌입한다.
주최 측에 따르면 최종예선은 오는 11일 오후 12시 서울 여의도한강공원 물빛무대에서 열린다. 이번 예선에는 1차 심사를 통과한 국내 12개 팀과 해외 3개 팀(몽골·일본·중국) 등 총 15개 팀이 참가해 경연을 펼친다.
이들은 지난달 29일까지 접수된 국내외 대학생 자작곡 189곡 가운데 엄정한 심사를 거쳐 선발됐다. 1차 예선은 영상 심사 방식으로 진행됐다.
심사위원단은 “한국을 비롯해 몽골, 일본, 중국 등 다양한 국가의 대학생들이 각자의 문화적 배경과 음악적 색깔을 담은 수준 높은 자작곡을 선보였다”며 “음악적 완성도와 대중성, 아티스트로서의 성장 가능성을 종합적으로 고려해 평가했다”고 밝혔다.
최종예선을 통과한 본선 진출팀은 오는 13일 발표된다. 본선 무대는 다음 달 2일 오후 7시 잠원한강공원 다목적운동장에서 열린다. 행사 당일에는 불꽃쇼와 초대가수 공연이 함께 진행된다.
수상팀에게는 상금과 함께 해외 공연 기회가 주어진다. 대상 1개 팀에는 상금 2000만원과 인도네시아 자카르타 공연 기회가, 금상 1개 팀에는 상금 1000만원과 몽골 울란바토르 공연 기회가 제공된다. 이 밖에 은상(500만원), 동상(300만원), 청춘공감상 2개 팀(각 100만원) 등 다양한 시상이 마련됐다.
한강 대학가요제는 국내외 대학생들이 창작 음악을 통해 실력을 겨루고 교류하는 무대로, 젊은 음악 인재 발굴과 문화 교류의 장으로 자리매김하고 있다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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