벚꽃 구경 여성 팔 깨문 日 남성, 연행 중 사망해 논란
일본에서 벚꽃을 구경하던 여성을 공격한 80대 남성이 연행 도중 사망하는 사건이 벌어졌다.
7일 일본 테레비아사히에 따르면 사건이 발생한 것은 지난 5일 오후 1시30분쯤이었다. A씨(89)는 효고현 가와니시시의 벚꽃 군생지에서 여성 B씨(49)의 오른팔을 깨물었다가 경찰에 붙잡혔다.
경찰이 신고를 받고 현장에 출동했을 때만 해도 A씨는 차분한 상태였다. 하지만 경찰이 연행하려고 하자 혐의를 부인했다. 자리에 주저앉아 연행을 거부하기도 했다. 결국 경찰들은 들것을 이용해 A씨를 순찰차로 우선 옮겼다.
하지만 순찰차 탑승 직후 A씨의 몸 상태가 급격히 악화됐다. 안색이 나빠지고 질문에 답하지 못하는 모습을 보이자 경찰관들은 구급차를 불러 병원으로 이송했으나 1시간 30분 후 사망했다.
남성에게 특별한 외상은 발견되지 않았고, 지병 유무는 밝혀지지 않았다. 경찰은 체포 당시 강제로 제압한 적이 없었다고 해명했다. 가와니시 경찰서의 사카모토 가쓰노리 부서장은 “원인을 조사 중이다. 체포는 적정했다고 판단했다”고 말했다.
경찰서 측은 부검을 거쳐 남성의 지병 여부와 사인을 조사할 예정이라고 밝혔다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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