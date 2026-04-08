‘벼랑 끝’에서 멈춘 미국·이란, 2주 휴전 사실상 합의…“공습 중단·호르무즈 개방”

트럼프 “2주간 이란 폭격 중단…양측 모두에게 휴전 적용”

이란 “호르무즈 통행, 이란군 협조 하에 가능해질 것”

미국·이란, 파키스탄 중재안 전격 수용

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

“이란 이슬람 공화국이 호르무즈 해협을 완전하고 즉각적이며 안전하게 개방하는 것에 동의하는 것을 조건으로 나는 2주 동안 이란에 대한 폭격과 공격을 중단하는 것에 동의한다”고 밝혔다. 그러면서 “이것은 양측 모두에게 적용되는 휴전이 될 것”이라고 했다.

아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자. 연합뉴스

아바스 아라그치 이란 외무장관. 연합뉴스