‘벼랑 끝’에서 멈춘 미국·이란, 2주 휴전 사실상 합의…“공습 중단·호르무즈 개방”
트럼프 “2주간 이란 폭격 중단…양측 모두에게 휴전 적용”
이란 “호르무즈 통행, 이란군 협조 하에 가능해질 것”
미국·이란, 파키스탄 중재안 전격 수용
미국과 이란이 벼랑 끝 대치 끝에 7일(현지시간) 2주간 휴전하는 방안에 극적으로 합의했다. 미국은 2주간 이란에 대한 공습을 중단하고, 이란은 호르무즈 해협을 개방하는 조건이다. 양측은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대해 ‘문명 소멸’을 거론하며 제시한 ‘데드라인(7일 오후 8시)’을 1시간 28분 앞두고 가까스로 돌파구를 찾았다. 향후 파키스탄에서 종전 협상이 구체화될 전망이다.
트럼프 대통령은 이날 오후 6시 32분 트루스소셜에 “이란 이슬람 공화국이 호르무즈 해협을 완전하고 즉각적이며 안전하게 개방하는 것에 동의하는 것을 조건으로 나는 2주 동안 이란에 대한 폭격과 공격을 중단하는 것에 동의한다”고 밝혔다. 그러면서 “이것은 양측 모두에게 적용되는 휴전이 될 것”이라고 했다.
트럼프는 이어 “이렇게 결정한 이유는 우리가 이미 모든 군사적 목표를 충하고 초과 달성했으며 이란과의 장기적인 평화, 그리고 중동 평화에 관한 확정적인 합의에 매우 근접했기 때문”이라며 “우리는 이란으로부터 10개 항의 제안서를 받았으며 이것이 협상을 위한 실행 가능한 기초가 된다고 믿는다”고 말했다.
트럼프는 2주간 휴전을 통한 종전 협상 타결을 낙관했다. 그는 “과거 논쟁이 되었던 거의 모든 사안이 미국과 이란 사이에 합의됐으나, 2주간의 기간을 통해 합의가 마무리되고 완성될 수 있을 것”이라며 “미국 대통령으로서 또한 중동 국가들을 대표해 이 오랜 문제가 해결에 가까워진 것을 영광으로 생각한다”고 적었다.
트럼프의 발표 이후 이란에서도 휴전안 수용 입장이 나왔다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 성명에서 이란에 대한 공격이 중단되면 이란도 공격을 중단할 것이라고 했다. 특히 이번 전쟁의 최대 교착점인 호르무즈 해협에 대해 “호르무즈 해협을 통한 안전한 통행은 2주 동안 이란군의 협조와 기술적 제약을 고려해 가능해질 것”이라고 말했다. 이번 휴전안은 새로운 이란 최고 지도자인 아야톨라 모즈타바 하메네이가 승인했다고 뉴욕타임스는 전했다.
이란 최고 국가안보회의는 이날 성명에서 이란이 미국·이스라엘과의 전쟁에서 승리했으며 이란이 제시한 10개 항의 종전안을 미국이 전부 수용했다고 주장했다. 이란에 따르면 종전안에는 호르무즈 해협 운항에 대한 이란의 통제, 역내 모든 기지에서 미 전투 병력 철수, 이란 제재 완화, 전쟁 피해 배상 등이 포함된다. 이란은 종전안의 세부 내용을 확정하기 위해 오는 10일부터 파키스탄 이슬라마바드에서 미국과 협상할 것이라고 밝혔다.
미국과 이란의 전격적인 휴전 합의에는 파키스탄의 중재가 결정적이었다. 트럼프는 휴전 결정에 대해 “셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 아심 무니르 원수(파키스탄 육군참모총장)와의 대화 내용, 그리고 오늘 밤 이란으로 향할 예정이었던 파괴적인 무력을 보류해 달라는 그들의 요청에 따른 것”이라고 설명했다. 아라그치 이란 외무장관도 “이란 이슬람 공화국을 대표해 나는 사랑하는 형제인 파키스탄의 샤리프 총리와 무니르 원수가 지역 내 전쟁을 종식하기 위해 기울여주신 끊임없는 노력에 대해 깊은 감사와 경의를 표한다”고 말했다.
뉴욕타임스는 이란 관리 3명을 인용, “파키스탄의 필사적인 외교 노력과 핵심 우방국인 중국의 막판 개입에 따라 이란이 파키스탄의 2주 휴전 제안을 수용했다”며 “이번 수용은 주요 국가 기반 시설 피해로 인한 경제적 파멸에 대한 우려가 커지는 가운데 이루어졌다”고 보도했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사