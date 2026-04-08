국민연금, 2월 해외투자 3배 폭증…서학개미는 40% 급감

2월 경상수지 최대 흑자 달성

지난해 12월 국민연금의 해외주식 투자 규모는 서학개미의 2배를 웃돌았다. 반면 지난 1월에는 서학개미 투자액이 폭증했다가 한 달 만에 또 다시 국민연금이 서학개미를 압도한 것이다.

기금운용위원회는 올해 해외주식 투자 비중을 기존 38.9%에서 37.2%로 1.7%포인트 낮추기로 했다.