“美, 대이란 공격작전 전면 중단…이스라엘도 휴전 동의”
미국과 이란 간 2주간의 휴전이 성사된 가운데 미국이 대이란 군사작전을 중단하고 이스라엘 역시 휴전에 동의했다고 7일(현지시간) AP통신이 보도했다.
AP통신은 미 정부 관계자의 말을 인용해 미군이 이란을 상대로 한 모든 공격적인 군사작전을 중단했다고 밝혔다. 다만 해당 관계자는 방어를 위한 군사작전과 수단은 여전히 유지될 것이라고 설명했다.
지난 2월 29일 미국이 이스라엘과 함께 대이란 군사작전을 시작한 이후 공격을 중단한 것은 이번이 처음이다.
앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 아바스 아라그치 이란 외무장관은 각각 소셜미디어에 2주간 휴전에 동의한다는 의사를 밝혔다. 세바즈 샤리프 파키스탄 총리는 이날 오후 7시50분쯤(한국시간 8일 오전 8시50분) 소셜미디어에 레바논을 포함한 모든 지역에서 휴전이 즉시 발효됐다고 선언했다.
이스라엘은 아직 입장 표명을 하지 않았으나 백악관 관계자는 이스라엘 역시 2주간의 휴전 조건에 동의했다고 밝혔다고 AP는 전했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사