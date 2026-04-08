美, 10일 파키스탄서 이란과 대면 협상…밴스 부통령 참석 가능성도
미국이 완전한 종전을 목표로 이란과 대면 협상 준비에 들어갔다.
CNN은 7일(현지시간) 백악관 관계자들의 말을 인용해 이란과의 종전 협상에는 스티브 윗코프 중동특사와 JD 밴스 부통령을 비롯해 도널드 트럼프 미국 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너도 참석할 전망이라고 보도했다.
소식통들에 따르면 현재 헝가리를 방문 중인 밴스 부통령은 일정이 맞으면 곧바로 협상 개최지로 거론되는 파키스탄 이슬라마바드로 이동할 것으로 보인다.
CNN은 미국과 이란이 종전안의 세부 내용 확정을 위해 오는 10일부터 파키스탄 이슬라마바드에서 협상을 진행할 예정이라고 전했다.
캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 “회담에 대한 논의는 진행 중이지만, 트럼프 대통령이나 백악관이 발표하기 전까지는 아무것도 확정된 것은 없다”고 밝혔다.
앞서 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 조건으로 2주간 이란에 대한 공격을 중단하는 데 동의했다고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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