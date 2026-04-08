[여기는 오거스타]‘7년 연속 출전’ 임성재 “마스터스는 가장 우승하고 싶은 대회”
“내가 첫 출전한 마스터스에서 2위에 입상한 게 ‘아시안도 우승할 수 있다’는 희망을 보여준 것 같다.”
‘명인열전’ 마스터스에서 한국인 역대 최고 성적을 기록중인 임성재의 생각이다. 그는 7일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC에서 열린 공식 기자회견에서 ‘마스터스가 아시아 골프 성장에 어떤 도움을 주었나’라는 질문에 “아시아의 어린 아이들에게, 그리고 나에게도 이 대회에서 뛰는 것은 꿈이었다”고 의미를 부여했다.
이어 “마스터스에 출전했을 때 공동 2위를 기록했다”며 “그 결과가 ‘아시안도 우승할 수 있다’는 희망을 보여준 것 같다. 그래서 어린 선수들이 더 자신감을 얻을 수 있었을 거라 생각한다”고 했다.
임성재는 2020년 대회에 철 출전해 공동 2위에 입상하면서 그동안 최경주가 보유하고 있던 한국인 역대 최고 성적(공동 3위)을 경신했다. 또 그 이듬해인 2021년에 마쓰야마 히데키(일본)가 아시아 출신 선수로는 최초로 우승하기 전까진 아시안 최고 성적이었다.
올해로 7년 연속 마스터스에 출전하는 임성재는 오거스타 내셔널GC와 찰떡궁합이다. 미스컷은 2차례 뿐이고 2020년 준우승, 2022년 공동 8위, 그리고 작년 공동 5위 등 3차례 ‘톱10’ 입상이 있다.
그는 오거스타 내셔널GC와 잘 맞는 이유에 대해 “이 코스에서는 거리와 방향에 있어 매우 정확한 샷이 필요하다”라며 “컨디션이 좋을 때는 샷이 정확하고 볼 컨트롤이 잘 되는 편이다. 그런 점이 이 코스와 잘 맞는 것 같다”고 설명했다.
그는 ‘그린 자켓을 입게 된다면 어떤 의미일까’라는 질문에 “상상만 해도 소름이 돋는다. 내 골프 인생 전체를 통틀어 최고의 사건이 될 거 같다”며 “이 대회를 정말 사랑하고, 초록색도 너무 좋다. 제가 가장 좋아하는 색이 마스터스의 상징인 ‘그린’이다. 이 대회는 내가 가장 우승하고 싶은 대회다”고 우승을 향한 의지를 내보였다.
그는 ‘아멘 코너’의 두 번째 홀인 12번 홀과 16번 홀 등 파3홀이 짜릿한 이유에 대해 “홀에서 보이는 풍경이 정말 아름답다. 그 경관 자체를 좋아한다”며 “어떤 선수라도 공을 그린 위에 올리기만 한다면 정말 행복할 것이다. 큰 점수(더블 보기 이상)가 나올 수도 있고, 낮은 점수(버디)가 나올 수도 있는 홀이라 좋아한다”고 설명했다.
임성재는 10살 때 ‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)의 경기를 보면서 마스터스를 처음 알게 됐다고 했다.
오거스타(미 조지아주)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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