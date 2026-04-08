시사 전체기사 [속보] 미-이란 ‘2주 휴전’에 코스피 매수 사이드카 입력:2026-04-08 09:11 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 송경모 기자 ssong@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 정원오 칸쿤 동행 직원 중용되자 옛 동료가 해촉 민원 2 국힘 “李, 개헌 전 연임 않겠다 선언 건의에 즉답 피해” 3 李 “주차장이 무슨 가업이냐, 기가 찬다” 4 [단독] 민주당 ‘李 마케팅 자제령’ 반전… 靑이 우려 전달 5 추미애, 경기지사 후보 확정… 친명도 현직도 누른 강성당원 해당분야별 기사 더보기 1 경기·인천도 아파트 전세가 격차… 과천 9억인데 인천은 1억대도 2 40만6771㎞… 지구서 가장 멀리 갔다 3 ‘외화 부자’ 신현송 한은 총재 청문회 15일 개최…쟁점 세 가지 4 ‘탈팡’ 5개월… 쿠팡 회복세 뚜렷, 국내 플랫폼도 반사이익 5 서울 휘발유값 2000원 돌파… 오늘부터 공영주차장 5부제 해당분야별 기사 더보기 1 “회사 대표가 외국인 노동자에 고압 에어건 분사…응급수술” 2 족구 못 한다고 귀 깨물고 때리고…선배 소방관의 갑질 만행 3 뱃속 쌍둥이 사망·뇌손상… 대구 대형병원 7곳 임신부 거부 4 [단독] 포스코, 협력사 현장직 7000명 정규직 직접고용 5 입금 20분 후 빌라 전기함서 수거, 숙박시설 가서 흡입… 1시간도 안 걸렸다 해당분야별 기사 더보기 1 [속보]“이란, 2주 휴전안 수용…모즈타바가 승인” 뉴욕타임스 보도 2 [속보] “이란, 파키스탄 제시 ‘2주간 휴전안’ 긍정 검토” 3 “모즈타바 의식 불명 위중…의사 결정 불능 상태” 4 [속보]아라그치 이란 외무 “이란군 협조 하에 호르무즈 통행 가능” 5 트럼프 “이란 폭격 2주 중단 동의…호르무즈 즉각 개방 조건” 해당분야별 기사 더보기 1 전지현, 좀비물 ‘군체’로 11년 만에 스크린 복귀 2 한영애 “부끄럽고도 장한 50년… 조금 더 할 것” 3 ‘성난 사람들 2’ 이성진 감독 “윤여정·송강호와 촬영, 최고의 순간” 4 일본판 ‘스토브리그’ 역수입… K드라마 새 트렌드 5 가방부터 인형 키링, 운동화까지… 이게 K팝 앨범이라고? 해당분야별 기사 더보기 1 “뇌혈류 흐름에 이상… 귀에서 ‘쉭∼ 쉭’ 소리 나면 의심” 2 [오늘 뭐 먹지] 막 씻어낸 초록빛… 씹으면 아삭아삭, 겨울을 건너온 향기 3 고려시대 백자가 있었다고? 우리가 몰랐던 도자기 역사 4 ‘바냐 삼촌’ 이서진 “너무 힘들어 후회… 부담감이 연극의 매력” 5 이서진, 27년 만에 첫 연극 “힘들다, 후회한다…근데 매력적” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 경기·인천도 아파트 전세가 격차… 과천 9억인데 인천은 1억대도 서울 휘발유값 2000원 돌파… 오늘부터 공영주차장 5부제 [단독] 포스코, 협력사 현장직 7000명 정규직 직접고용 폐엔 나노 보다 ‘미세 플라스틱’이 더 해롭다…“폐암 신호 활성화” ‘수습직원 추행 혐의’ 컬리 김슬아 남편 1심 징역형 집유 이 대통령, 추경 지원금 논란에 “포퓰리즘 결코 아냐” 서울 외곽 아파트 ‘키맞추기’… 3040 실수요, 노원·강서 싹쓸이 기름값 족쇄에… 정유사·대리점·주유소, 유통망 모두 아우성 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요