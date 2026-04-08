아이 키우는 부모들의 ‘육아 핫플’로 등극한 이것은?
경북형 돌봄 ‘K보듬 6000’…야간·휴일·방학 돌봄 공백 해소, 맞벌이 가구 부담 경감
경북도는 무상 돌봄 사업 ‘K보듬 6000’이 맞벌이·교대근무·자영업 등 다양한 가구에서 발생하는 돌봄 공백을 실질적으로 해소하며 현장에서 높은 호응을 얻고 있다고 8일 밝혔다.
도는 2026년 총사업비 173억원을 투입해 도내 22개 전 시군 97개소로 사업을 확대 지정할 계획이며 연간 20만명 이상의 돌봄 수요를 충족해 양육 부담을 실질적으로 완화할 방침이다.
‘K보듬 6000’은 연중 365일 운영되는 틈새·연장 돌봄 체계로 평일 오전 7시30분부터 자정까지, 주말 및 공휴일은 오전 9시부터 오후 6시까지 영유아 및 초등학생을 대상으로 무상 돌봄 서비스를 제공하는 사업이다.
경북도는 저출생 대응을 위해 도내 어린이집, 다함께돌봄센터, 지역아동센터, 공동육아나눔터 등 기존 돌봄 인프라를 활용해 정규 운영시간 외 돌봄 서비스를 제공하고 있다.
‘K보듬 6000’은 틈새돌봄 강화를 위해 지역사회와 함께하는 온마을 돌봄 공동체 형성과 도민의 정책 수요를 적극 반영하고 있다.
전국 최초 생후 60일부터 12개월 미만 영아를 대상으로 하는 ‘0세 특화반’을 설치·운영하고 민간 참여를 연계한 시군 공모를 통해 사업을 단계적으로 확대하고 있다.
또 어린이집 유휴공간을 활용한 ‘초등방학 돌봄터’를 통해 방학 기간 초등학생의 돌봄을 적극 지원하고 있다.
사업 도입 첫해인 2024년에는 7개 시군 53개소에서 누계 2만 2700명이 이용했으며 2025년에는 12개 시군 71개소에서 누계 17만 7271명이 이용하는 등 돌봄 수요가 급증했다.
이용자는 ‘K보듬 6000’ 통합 예약 홈페이지(https://k6000.or.kr)를 통해 거주지 제한 없이 무료로 서비스를 신청할 수 있다. 예약 신청은 매월 25일 오전 10시부터 선착순 마감 형식으로 진행된다. 시스템을 통해 축적되는 시간대별, 연령별 이용 통계는 향후 시군별 지원 시설 비율 조정과 연간 예산 분배를 위한 기초 지표로 활용된다.
경북도는 전 시군 확대에 맞춰 ‘K보듬 6000’ 사업을 정책의 질적 고도화 단계로 전환했다. 현재 관련 연구용역을 추진 중이며 이를 통해 돌봄 효과를 객관적으로 검증하고 표준 운영체계를 마련해 중장기 발전 로드맵을 수립할 계획이다.
‘K보듬 6000’ 운영 데이터는 국가 정책 수립에도 활용되고 있다. 안정적인 운영 성과를 바탕으로 타 지자체의 벤치마킹 대상이 되고 있으며, 경북도의 야간·주말 연장 돌봄 운영 사례는 성평등가족부의 공동육아나눔터 연장 운영 사업 도입에 반영되는 등 정책 확산을 견인하고 있다.
이치헌 경북도 저출생극복본부장은 “17만명 이상의 이용 실적은 K보듬 6000이 도민의 실질적인 돌봄 문제 해결에 기여하고 있음을 보여주는 지표”라며 “운영 데이터와 연구 결과, 기존 인프라를 활용해 온종일 돌봄체계를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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