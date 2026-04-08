[속보]“이란, 2주 휴전안 수용…모즈타바가 승인” 뉴욕타임스 보도
이란이 7일(현지시간) 파키스탄이 제안한 2주 휴전을 수용했다고 뉴욕타임스 등이 보도했다.
뉴욕타임스는 이란 관리 3명을 인용, “파키스탄의 필사적인 외교 노력과 핵심 우방국인 중국의 막판 개입에 따라 이란이 파키스탄의 2주 휴전 제안을 수용했다”며 “이번 수용은 주요 국가 기반 시설 피해로 인한 경제적 파멸에 대한 우려가 커지는 가운데 이루어졌다”고 보도했다. 특히 해당 휴전안은 새로운 이란 최고 지도자인 아야톨라 모즈타바 하메네이가 승인했다고 신문은 전했다.
이란 최고 국가안보회의는 이날 성명에서 이란이 미국·이스라엘과의 전쟁에서 승리했으며, 이란이 제시한 10개항의 종전안을 미국이 전부 수용했다고 주장했다.
이란에 따르면 종전안에는 호르무즈 해협 운항에 대한 이란의 통제, 역내 모든 기지에서 미 전투 병력 철수, 이란 제재 완화, 전쟁 피해 배상 등이 포함된다.
아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 성명에서 이란에 대한 공격이 중단되면 이란도 공격을 중단할 것이며 이란군과 조율을 통해 2주간 호르무즈 해협의 안전한 통행이 가능할 것이라고 설명했다.
이란은 휴전안의 세부 내용을 확정하기 위해 오는 10일부터 파키스탄 이슬라마바드에서 미국과 협상할 것이라고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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