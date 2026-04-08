트럼프 “이란 폭격 2주 중단 동의…호르무즈 즉각 개방 조건”

트럼프, 트루스소셜에 “양측 모두에게 적용되는 휴전” 전격 발표

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 향후 2주간 이란에 대한 폭격과 공격을 중단하는 것에 동의한다고 전격 발표했다. 트럼프는 이란 민간 시설에 대한 공습 ‘데드라인’을 1시간여 앞두고 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 것을 조건으로 공습을 보류한다고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “이란 이슬람 공화국이 호르무즈 해협을 완전하고 즉각적이며, 안전하게 개방하는 것에 동의하는 것을 조건으로 나는 2주 동안 이란에 대한 폭격과 공격을 중단하는 것에 동의한다”고 밝혔다. 그러면서 “이것은 양측 모두에게 적용되는 휴전이 될 것”이라고 했다. 트럼프는 이같은 공격 보류에 대해 “셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 아심 무니르 원수(파키스탄 육군참모총장)와의 대화 내용, 그리고 오늘 밤 이란으로 향할 예정이었던 파괴적인 무력을 보류해 달라는 그들의 요청에 따른 것”이라고 설명했다.



트럼프는 이어 “이렇게 결정한 이유는 우리가 이미 모든 군사적 목표를 달성하고 초과 달성했으며 이란과의 장기적인 평화, 그리고 중동 평화에 관한 확정적인 합의에 매우 근접했기 때문”이라며 “우리는 이란으로부터 10개 항의 제안서를 받았으며, 이것이 협상을 위한 실행 가능한 기초가 된다고 믿는다”고 말했다.



트럼프는 또 “과거 논쟁이 되었던 거의 모든 사안이 미국과 이란 사이에 합의됐으나, 2주간의 기간을 통해 합의가 마무리되고 완성될 수 있을 것”이라며 “미국 대통령으로서 또한 중동 국가들을 대표해 이 오랜 문제가 해결에 가까워진 것을 영광으로 생각한다”고 적었다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 향후 2주간 이란에 대한 폭격과 공격을 중단하는 것에 동의한다고 전격 발표했다. 트럼프는 이란 민간 시설에 대한 공습 ‘데드라인’을 1시간여 앞두고 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 것을 조건으로 공습을 보류한다고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “이란 이슬람 공화국이 호르무즈 해협을 완전하고 즉각적이며, 안전하게 개방하는 것에 동의하는 것을 조건으로 나는 2주 동안 이란에 대한 폭격과 공격을 중단하는 것에 동의한다”고 밝혔다. 그러면서 “이것은 양측 모두에게 적용되는 휴전이 될 것”이라고 했다. 트럼프는 이같은 공격 보류에 대해 “셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 아심 무니르 원수(파키스탄 육군참모총장)와의 대화 내용, 그리고 오늘 밤 이란으로 향할 예정이었던 파괴적인 무력을 보류해 달라는 그들의 요청에 따른 것”이라고 설명했다.트럼프는 이어 “이렇게 결정한 이유는 우리가 이미 모든 군사적 목표를 달성하고 초과 달성했으며 이란과의 장기적인 평화, 그리고 중동 평화에 관한 확정적인 합의에 매우 근접했기 때문”이라며 “우리는 이란으로부터 10개 항의 제안서를 받았으며, 이것이 협상을 위한 실행 가능한 기초가 된다고 믿는다”고 말했다.트럼프는 또 “과거 논쟁이 되었던 거의 모든 사안이 미국과 이란 사이에 합의됐으나, 2주간의 기간을 통해 합의가 마무리되고 완성될 수 있을 것”이라며 “미국 대통령으로서 또한 중동 국가들을 대표해 이 오랜 문제가 해결에 가까워진 것을 영광으로 생각한다”고 적었다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지