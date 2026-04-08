시사 전체기사

“모즈타바 하메네이 의식 불명으로 위중… 치료중”

입력:2026-04-08 05:40
공유하기
글자 크기 조정

더타임스 “묫자리 기초작업 확인”

아버지 아야톨라 알리 하메네이에 이어 이란 최고지도자로 선출된 아야톨라 모즈타바 하메네이가 의식 없는 상태로 이란 국내에서 치료받고 있다고 영국 일간 더타임스가 6일(현지시간) 보도했다.

한 이란 여성이 지난 7일(현지시간) 미나브의 학교 공습으로 최소 165명의 어린이가 사망한 것을 추모하는 행사에서 이란 최고 지도자 무즈타바 하메네이의 사진을 들고 있다. AFP연합

매체는 걸프국에 공유됐다는 외교 문서를 근거로 모즈타바가 이란 중부 시아파 성지도시 곰에서 치료받고 있으며 정권의 어떤 의사 결정에도 참여할 수 없는 상태라고 전했다.

미국과 이스라엘 측 정보로 작성된 걸로 보이는 이 문건에는 곰에 ‘1기보다 많은’ 거대한 묘를 쓰기 위한 기초작업이 준비되는 걸 정보기관들이 확인했다고 적혀 있다.

이는 모즈타바의 아버지인 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자 등 가족이 이곳에 함께 묻힐 수 있음을 시사한다고 더타임스는 해석했다.

아버지 하메네이 부부와 모즈타바의 아내, 아들은 전쟁 첫날인 2월28일 폭사했다. 아버지 하메네이 장례식은 시아파 이슬람 애도기간인 40일이 다 되도록 치러지지 않고 있다. 장례식은 이란과 이스라엘의 공습 표적이 될 가능성이 있다.

모즈타바는 지난달 8일 새 최고지도자로 선출된 이후 두 차례 성명을 냈지만 공식 석상에 나서거나 육성을 공개하지는 않았다. 이 때문에 그가 러시아로 긴급 이송돼 수술받았다는 등 여러 추측이 나왔다.

피트 헤그세스 미국 국방장관은 지난달 13일 “외모가 훼손된 상태일 가능성이 큰 것을 알고 있다”고 말했다. 미국은 모즈타바에 최고 1000만달러(150억1300만원)의 현상금을 내걸었다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김상기 기자
콘텐츠랩
김상기 기자
244
독자들이 세상에서 가장 무섭습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 칸쿤 동행 정원오 측근 중용되자 옛 동료가 해촉 민원
“회사 대표가 외국인 노동자에 고압 에어건 분사…응급수술”
국힘 “李, 개헌 전 연임 않겠다 선언 건의에 즉답 피해”
족구 못 한다고 귀 깨물고 때리고…선배 소방관의 갑질 만행
‘외화 부자’ 신현송 한은 총재 청문회 15일 개최…쟁점 세 가지
입금 20분 후 빌라 전기함서 수거, 숙박시설 가서 흡입… 1시간도 안 걸렸다
트럼프 “이란 전역 하루 밤에 제거 가능…45일 휴전안은 진전”
기름값 족쇄에… 정유사·대리점·주유소, 유통망 모두 아우성
국민일보 신문구독