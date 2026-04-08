[여기는 오거스타]‘2연패 도전’ 매킬로이, 올 플레이어스 챔피언십 우승자 캐머런 영과 1·2라운드 동반

오거스타내셔널GC 7일 조편성 발표

임성재는 오전 11시3분에 2인 플레이

‘상승세’ 김시우 13시56분 막조 출발

마스터스 개막을 이틀 앞둔 7일(현지시간) 연습 라운드를 하면서 팬들과 소통을 하고 있는 로리 매킬로이. 로이터연합뉴스

디펜딩 챔피언 로리 매킬로이(북아일랜드)가 올 플레이스 챔피언십 우승자 캐머런 영(미국), 아마추어 메이슨 하월(미국)과 제90회 마스터스 토너먼트 1·2라운드에서 동반 플레이를 펼친다.



마스터스를 주최하는 오거스타 내셔널GC는 대회 개막을 이틀 앞둔 7일(현지 시간) 1·2라운드 조 편성을 발표했다.



이에 따르면 지난해 우승해 커리어 그랜드슬램(4대 메이저 대회 석권)을 완성한 매킬로이는 9일 오전 10시 31분(한국 시각 9일 오후 11시 31분)에 1라운드 첫 홀 티샷을 한다.



지난해 대회 최종일 매킬로이와 챔피언 조 대결을 벌였던 브라이슨 디섐보(미국)는 맷 피츠패트릭(영국), 잰더 쇼플리(미국)와 한 조로 오전 10시 7분에 1라운드를 시작한다.



2023년 대회 챔피언 욘 람(스페인)은 올 시즌 2승을 거두고 있는 크리스 고터럽(미국), 루드빅 오베리(스웨딘)와 함께 오후 1시 8분에 티오프에 들어간다.



2년만의 타이틀 탈환에 나서는 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 오후 1시 44분부터 로버트 매킨타이어(스코틀랜드), 게리 우들런드(미국)와 동반 플레이를 시작한다.



2020년 대회에서 공동 2위에 입상한 임성재는 11시3분에 사무엘 스티븐(미국)과 2인 플레이로 1라운드를 시작한다.



올 시즌 4차례 ‘톱10’ 입상으로 상승세를 타고 있는 김시우는 해리스 잉글리시(미국), 마르코 펜지(영국)과 한 조로 오후 1시56분에 막조로 티오프를 시작한다.



마스터스는 전통에 따라 역대 챔피언지아 명예 시구자인 게리 플레이어(남아공), 잭 니클라우스, 톰 왓슨(이상 미국)의 시구가 끝나면 7시40분 부터 시작된다.



올해 대회는 총 91명이 출전해 그린 재킷을 향한 경쟁을 펼친다.



오거스타(미 조지아주)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



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