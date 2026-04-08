최고지도자 의식불명설에 애도 글까지…엇갈린 신호에 커진 의문
생사 미스터리에 빠진 ‘모즈타바’
이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 의식불명 상태에 빠졌다는 외신 보도가 나와 진위 공방이 확산되고 있다. 같은 날 그의 소셜미디어에 강경 메시지가 올라오면서 상반된 신호가 동시에 분출됐기 때문이다.
영국 더 타임스는 6일(현지시간) 미국과 이스라엘 측이 작성해 걸프 지역 우방국들과 공유한 것으로 보이는 외교 문서를 인용해 “모즈타바는 위중한 상태로 이란 성지 곰에서 치료를 받고 있으며 사실상 국정 의사결정에 관여할 수 없는 상황”이라고 보도했다.
문서에는 그의 부친 알리 하메네이의 장례 준비가 시아파 성지도시 곰에서 진행 중이며 대규모 묘역 조성을 위한 기초 작업이 시작됐다는 내용도 포함된 것으로 전해졌다. 더 타임스는 이를 근거로 하메네이 일가가 동일 장소에 합장될 가능성도 제기했다.
하지만 같은 날 모즈타바 명의의 엑스(옛 트위터) 계정에는 이스라엘 공습으로 사망한 혁명수비대(IRGC) 정보 수장 서예드 마지드 카데미 소장을 애도하는 글이 올라왔다.
모즈타바는 카데미 소장에 대해 “이란 안보와 정보활동에 헌신한 인물”이라고 평가하며 “신께서 최고 계급을 부여하시길 부탁한다”며 추모했다. 이어 “이스라엘과 미국이 연이은 패배 끝에 테러와 암살에 의존하고 있다”며 “지도부를 겨냥한 범죄가 우리의 행보를 막을 수 없다”는 경고했다.
IRGC도 카데미 소장이 테헤란 인근 공습으로 사망했다고 발표하며 배후로 미국과 이스라엘을 지목했다. 이스라엘 국방부는 관련 사실을 사실상 인정했다.
이란은 지난달 4일 알리 하메네이의 장례식을 연기한 뒤 일정을 공개하지 않고 있다. 이스라엘의 추가 공습 가능성을 고려한 조치로 국가 애도 기간(40일)이 임박했음에도 장례가 치러지지 않는 이례적 상황이 이어지고 있다.
지난달 8일 최고지도자로 선출된 모즈타바는 이후 두 차례 서면 성명만 냈을 뿐 공개 석상에 모습을 드러내지 않았다. 육성 메시지도 없어 러시아 긴급 이송설과 수술설 등 신변 이상설이 확산돼 왔다.
피트 헤그세스 미국 국방장관은 지난달 13일 “외모가 심각하게 훼손됐을 가능성이 있다”고 언급하며 건강 이상설에 무게를 실었다. 미국 정부는 모즈타바를 겨냥해 최대 1000만 달러(150억1300만원)의 현상금까지 내건 상태다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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