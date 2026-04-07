부산, 글로벌 관광서밋 준비 본격화…10월 개최
26~28일 개최…도시 관광 협력 확대
시장회담·비즈니스 매칭 프로그램 강화
해양 기반 로컬 콘텐츠 차별화 추진
부산시가 글로벌 도시 간 관광 협력 확대를 위한 국제회의 준비에 본격 착수했다. 오는 10월 열리는 글로벌도시관광서밋을 통해 도시 관광 네트워크 강화에 나선다는 구상이다.
부산시는 7일 글로벌도시관광진흥기구(TPO)와 함께 ‘제2회 글로벌도시관광서밋’ 착수 보고회를 열고 행사 준비에 돌입했다고 밝혔다.
올해 서밋은 ‘로컬투어리즘: 도시경제와 관광 혁신의 연결’을 주제로 10월 26일부터 28일까지 사흘간 부산 일원에서 열린다. 서밋에는 세계 주요 도시 대표와 관광 전문가들이 참여해 관광산업 회복과 도시경제 활성화 방안을 논의할 예정이다.
시는 이번 행사에서 글로벌 정상급 네트워크 확대와 비즈니스 성과 창출에 초점을 맞출 계획이다. 시장 회담과 정책 세션, 양자·다자 회담 등 도시 대표단 중심의 프로그램과 함께 산업계와 연계한 비즈니스 매칭, 관광 로드쇼 등도 확대 운영된다.
특히 부산의 해양 문화 자원을 활용한 로컬 콘텐츠를 강화해 참가 도시가 벤치마킹할 수 있는 실무형 프로그램을 선보일 방침이다.
지난해 10월 27~29일 열린 제1회 서밋에는 13개국 22개 도시에서 시장급 인사들이 대거 참석해 도시 간 관광 협력 기반을 구축한 바 있다.
시는 이번 2회 서밋을 통해 기존 논의를 구체적인 사업으로 연결하고, 글로벌 관광 허브 도시로서 위상을 강화한다는 계획이다.
나윤빈 부산시 관광마이스국장은 “이번 서밋은 정책과 비전을 실제 사업으로 연결하는 전환점이 될 것”이라며 “국제회의를 세계적 수준으로 정착시키겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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