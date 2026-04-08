부산 관광 외국인 소비 530% 급증…뷰티·의료로 재편

1분기 거래액 전년 대비 5배 증가

대만 관광객 1840% 급증 눈길

교통→뷰티·의료·체험으로 변화

부산 감천마을 찾은 외국인 관광객 한복 입고 기념 촬영. 연합뉴스

부산 관광 소비가 급증하며 외국인 관광 패턴이 미용·의료 중심으로 빠르게 재편되고 있다.



8일 국내 인바운드 관광 플랫폼 크리에이트립에 따르면 올해 1분기 부산 지역 관광 거래액은 지난해 같은 기간보다 약 530% 증가해 서울 외 주요 도시 가운데 가장 높은 성장률을 기록했다. 거래 건수도 약 49% 늘었고, 제휴처 수 역시 전년 대비 2배 가까이 확대됐다.



부산관광공사에 따르면 지난해 부산을 찾은 외국인 관광객은 약 364만명으로, 2014년 집계 이후 처음으로 300만명을 넘어섰다. 부산은 서울·수도권에 이어 외국인 관광객이 가장 많이 방문하는 도시로 자리 잡고 있다.



최근 외국인 관광 트렌드는 ‘로컬 디깅’으로 불리는 지역 체험 중심으로 이동하는 흐름을 보인다. 이런 변화 속에서 부산 관광 소비 구조도 교통 중심에서 미용·의료로 빠르게 전환되고 있다.



실제로 부산 내 거래액 1위 카테고리는 지난해 교통 상품에서 올해 미용·의료 분야로 바뀌었다. 거래 건수 기준으로는 피부과와 헤어, 뷰티 서비스가 상위를 차지했다. 특히 피부과 이용이 3월 이후 증가하며 전체 성장세를 이끌었다.



요트투어와 야경 촬영, 로컬 일일 투어 등 체험형 관광 상품 이용도 늘어나면서 관광 소비가 체험 영역으로 확장되는 모습이다.



국적별 소비 패턴도 차이를 보였다. 대만 관광객이 전체 거래의 약 57%를 차지했으며, 일본과 홍콩이 뒤를 이었다. 미국 관광객도 상위권에 포함되며 방문 국가도 다변화되는 추세다.



특히 일본 관광객 사이에서는 한의원 이용이 증가하며 뷰티 중심에서 한방 의료로 소비가 확장되고 있으며, 미국 관광객은 프리미엄 뷰티와 체험형 관광을 함께 소비하는 경향을 보였다.



부산시 통계에서도 이러한 변화는 뚜렷하게 나타났다. 2024년 기준 부산 의료관광객은 일본과 대만이 각각 24% 안팎으로 가장 큰 비중을 차지했다. 특히 대만 관광객은 전년 대비 1840% 급증했다. 피부과와 성형외과 등 뷰티·의료 중심 관광이 성장세를 이끈 것으로 분석된다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산 관광 소비가 급증하며 외국인 관광 패턴이 미용·의료 중심으로 빠르게 재편되고 있다.8일 국내 인바운드 관광 플랫폼 크리에이트립에 따르면 올해 1분기 부산 지역 관광 거래액은 지난해 같은 기간보다 약 530% 증가해 서울 외 주요 도시 가운데 가장 높은 성장률을 기록했다. 거래 건수도 약 49% 늘었고, 제휴처 수 역시 전년 대비 2배 가까이 확대됐다.부산관광공사에 따르면 지난해 부산을 찾은 외국인 관광객은 약 364만명으로, 2014년 집계 이후 처음으로 300만명을 넘어섰다. 부산은 서울·수도권에 이어 외국인 관광객이 가장 많이 방문하는 도시로 자리 잡고 있다.최근 외국인 관광 트렌드는 ‘로컬 디깅’으로 불리는 지역 체험 중심으로 이동하는 흐름을 보인다. 이런 변화 속에서 부산 관광 소비 구조도 교통 중심에서 미용·의료로 빠르게 전환되고 있다.실제로 부산 내 거래액 1위 카테고리는 지난해 교통 상품에서 올해 미용·의료 분야로 바뀌었다. 거래 건수 기준으로는 피부과와 헤어, 뷰티 서비스가 상위를 차지했다. 특히 피부과 이용이 3월 이후 증가하며 전체 성장세를 이끌었다.요트투어와 야경 촬영, 로컬 일일 투어 등 체험형 관광 상품 이용도 늘어나면서 관광 소비가 체험 영역으로 확장되는 모습이다.국적별 소비 패턴도 차이를 보였다. 대만 관광객이 전체 거래의 약 57%를 차지했으며, 일본과 홍콩이 뒤를 이었다. 미국 관광객도 상위권에 포함되며 방문 국가도 다변화되는 추세다.특히 일본 관광객 사이에서는 한의원 이용이 증가하며 뷰티 중심에서 한방 의료로 소비가 확장되고 있으며, 미국 관광객은 프리미엄 뷰티와 체험형 관광을 함께 소비하는 경향을 보였다.부산시 통계에서도 이러한 변화는 뚜렷하게 나타났다. 2024년 기준 부산 의료관광객은 일본과 대만이 각각 24% 안팎으로 가장 큰 비중을 차지했다. 특히 대만 관광객은 전년 대비 1840% 급증했다. 피부과와 성형외과 등 뷰티·의료 중심 관광이 성장세를 이끈 것으로 분석된다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지