광유류 검사 편차에 배출 막혀…장류 폐기물 처리 위기

측정값 편차에도 공인 기준 적용 논란

광유류 검사 결과 따라 배출 여부 엇갈려

처리 막힌 폐기물에 영세 업체 부담 가중

전통 장류 및 젓갈 등 고염분 폐기물 처리 불가 상황을 도식화한 인포그래픽. 생성형 AI 제작

전통 장류와 젓갈 폐기물의 해양배출을 둘러싼 갈등이 임계점에 다다르고 있다. 해양배출 여부를 판단하는 측정값이 검사 때마다 크게 달라진다는 논란이 제기되는 가운데 그 결과가 그대로 ‘배출 금지’ 판단 기준으로 적용되는 구조 때문이다. 결과 편차가 큰 검사에 해양배출이 가로막힌 업체들은 “폐기물을 처리할 방법이 없다”며 위기감을 호소하고 있다(국민일보 3월 24일자 14면 참조).



7일 국민일보 취재를 종합하면 논란의 핵심은 해양배출 허용 여부를 가르는 ‘광유류 검사’다. 해양수산부는 해당 기준을 유지하고 있는 반면, 장류·젓갈 제조업체와 폐기물 해양배출 업체들은 검사 방식과 적용 기준이 현실과 맞지 않는다며 개선을 요구하고 있다.



해수부는 “검사 기준 자체에는 문제가 없고 일부 편차는 시료 특성과 분석 과정에서 발생할 수 있다”는 입장이다. 반면 업계는 동일 공정에서 발생한 폐기물임에도 검사 결과가 크게 달라진다는 점을 문제로 보고 있다.



실제 현장에서는 동일 원료와 공정을 거친 폐기물에서도 측정값이 수십 ㎎/㎏에서 수만 ㎎/㎏까지 차이를 보였다는 사례가 제기되고 있다. 검사기관에 따라 판정 결과가 달라지는 경우도 있다는 것이다. 업계는 이러한 변동성이 있는 결과를 공인 기준으로 인정해 배출 금지 판단으로 이어지는 구조에 문제를 제기하고 있다.



이 같은 갈등의 본질은 ‘측정값의 변동성’과 ‘기준의 고정성’ 사이의 충돌이라는 분석이 나온다. 결과는 흔들리는데 판단은 고정된 기준에 따라 내려지면서 현장 혼선이 커지고 있다는 것이다.



부처 간 기준 차이도 논란을 키우고 있다. 업계는 “식약처 기준에서는 문제가 없는 제품이 폐기물 단계에서는 기준 초과 판정을 받는다”며 기준 적용 방식의 차이를 지적한다. 시판 제품은 식품의약품안전처가, 폐기물은 해양수산부가 각각 관리하고 있다.



이에 대해 해수부 관계자는 “식약처는 식품 안전성, 해수부는 해양 환경 영향을 기준으로 서로 다른 목적의 분석을 수행하기 때문에 동일 항목이라도 적용 방식과 해석이 다를 수 있다”고 설명했다.



정부 역시 일부 구조적 한계는 인지하고 있는 모습이다. 해수부 관계자는 국민일보와의 통화에서 “광유류는 특정 물질이 아니라 시험 절차를 통해 산출되는 값이기 때문에 시료 상태나 전처리, 분석자의 숙련도에 따라 차이가 발생할 수 있다”고 설명했다. 이어 “검사기관 간 편차를 줄이기 위해 절차 보완과 교육, 관리 강화 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.



다만 업계에서는 이러한 설명이 현장의 문제를 충분히 해소하지 못하고 있다는 입장이다. 한 관계자는 “같은 공정에서 나온 폐기물이 검사에 따라 전혀 다른 결과를 받는 상황에서, 그 결과를 그대로 적용하는 것은 부담이 크다”고 말했다.



문제는 이 갈등이 산업 전반으로 확산할 가능성이다. 현재 유기성 폐기물을 해양에 배출하는 업체는 사실상 한 곳에 불과하고, 이마저 운영에 어려움을 겪고 있다. 해당 업체가 가동을 중단할 경우 폐기물 처리 경로가 사실상 막히면서 장류·젓갈 산업 전반에 악영향을 끼칠 수 있다고 우려한다.



해양배출이 어려워질 경우 대안은 육상 처리지만 현실적인 한계도 뚜렷하다. 장류 폐기물은 염분 함량이 높아 매립과 소각, 재활용이 쉽지 않은 구조다. 실제로 업계에서는 “처리 비용 부담과 시설 부족으로 육상 전환도 쉽지 않다”는 지적이 나온다.



해수부는 이에 대해 제도 개선 가능성도 열어두고 있다. 해수부는 올해 연구용역을 통해 해외 사례를 분석하고 폐기물 해양배출 제도의 개선 방향을 검토한 뒤 필요할 경우 법령 개정을 추진하겠다는 입장이다.



전문가들은 이번 사안을 단순한 검사 논란이 아닌 정책 구조의 문제로 보고 있다. 한 전문가는 “기준 자체의 옳고 그름을 넘어, 변동성이 있는 결과를 어떻게 해석하고 적용할 것인지에 대한 정책적 판단이 필요한 시점”이라며 “현장 혼선을 줄이기 위한 기준 정비와 대안 마련이 병행돼야 한다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 전통 장류와 젓갈 폐기물의 해양배출을 둘러싼 갈등이 임계점에 다다르고 있다. 해양배출 여부를 판단하는 측정값이 검사 때마다 크게 달라진다는 논란이 제기되는 가운데 그 결과가 그대로 ‘배출 금지’ 판단 기준으로 적용되는 구조 때문이다. 결과 편차가 큰 검사에 해양배출이 가로막힌 업체들은 “폐기물을 처리할 방법이 없다”며 위기감을 호소하고 있다(국민일보 3월 24일자 14면 참조).7일 국민일보 취재를 종합하면 논란의 핵심은 해양배출 허용 여부를 가르는 ‘광유류 검사’다. 해양수산부는 해당 기준을 유지하고 있는 반면, 장류·젓갈 제조업체와 폐기물 해양배출 업체들은 검사 방식과 적용 기준이 현실과 맞지 않는다며 개선을 요구하고 있다.해수부는 “검사 기준 자체에는 문제가 없고 일부 편차는 시료 특성과 분석 과정에서 발생할 수 있다”는 입장이다. 반면 업계는 동일 공정에서 발생한 폐기물임에도 검사 결과가 크게 달라진다는 점을 문제로 보고 있다.실제 현장에서는 동일 원료와 공정을 거친 폐기물에서도 측정값이 수십 ㎎/㎏에서 수만 ㎎/㎏까지 차이를 보였다는 사례가 제기되고 있다. 검사기관에 따라 판정 결과가 달라지는 경우도 있다는 것이다. 업계는 이러한 변동성이 있는 결과를 공인 기준으로 인정해 배출 금지 판단으로 이어지는 구조에 문제를 제기하고 있다.이 같은 갈등의 본질은 ‘측정값의 변동성’과 ‘기준의 고정성’ 사이의 충돌이라는 분석이 나온다. 결과는 흔들리는데 판단은 고정된 기준에 따라 내려지면서 현장 혼선이 커지고 있다는 것이다.부처 간 기준 차이도 논란을 키우고 있다. 업계는 “식약처 기준에서는 문제가 없는 제품이 폐기물 단계에서는 기준 초과 판정을 받는다”며 기준 적용 방식의 차이를 지적한다. 시판 제품은 식품의약품안전처가, 폐기물은 해양수산부가 각각 관리하고 있다.이에 대해 해수부 관계자는 “식약처는 식품 안전성, 해수부는 해양 환경 영향을 기준으로 서로 다른 목적의 분석을 수행하기 때문에 동일 항목이라도 적용 방식과 해석이 다를 수 있다”고 설명했다.정부 역시 일부 구조적 한계는 인지하고 있는 모습이다. 해수부 관계자는 국민일보와의 통화에서 “광유류는 특정 물질이 아니라 시험 절차를 통해 산출되는 값이기 때문에 시료 상태나 전처리, 분석자의 숙련도에 따라 차이가 발생할 수 있다”고 설명했다. 이어 “검사기관 간 편차를 줄이기 위해 절차 보완과 교육, 관리 강화 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.다만 업계에서는 이러한 설명이 현장의 문제를 충분히 해소하지 못하고 있다는 입장이다. 한 관계자는 “같은 공정에서 나온 폐기물이 검사에 따라 전혀 다른 결과를 받는 상황에서, 그 결과를 그대로 적용하는 것은 부담이 크다”고 말했다.문제는 이 갈등이 산업 전반으로 확산할 가능성이다. 현재 유기성 폐기물을 해양에 배출하는 업체는 사실상 한 곳에 불과하고, 이마저 운영에 어려움을 겪고 있다. 해당 업체가 가동을 중단할 경우 폐기물 처리 경로가 사실상 막히면서 장류·젓갈 산업 전반에 악영향을 끼칠 수 있다고 우려한다.해양배출이 어려워질 경우 대안은 육상 처리지만 현실적인 한계도 뚜렷하다. 장류 폐기물은 염분 함량이 높아 매립과 소각, 재활용이 쉽지 않은 구조다. 실제로 업계에서는 “처리 비용 부담과 시설 부족으로 육상 전환도 쉽지 않다”는 지적이 나온다.해수부는 이에 대해 제도 개선 가능성도 열어두고 있다. 해수부는 올해 연구용역을 통해 해외 사례를 분석하고 폐기물 해양배출 제도의 개선 방향을 검토한 뒤 필요할 경우 법령 개정을 추진하겠다는 입장이다.전문가들은 이번 사안을 단순한 검사 논란이 아닌 정책 구조의 문제로 보고 있다. 한 전문가는 “기준 자체의 옳고 그름을 넘어, 변동성이 있는 결과를 어떻게 해석하고 적용할 것인지에 대한 정책적 판단이 필요한 시점”이라며 “현장 혼선을 줄이기 위한 기준 정비와 대안 마련이 병행돼야 한다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지