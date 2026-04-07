[속보] 트럼프 “오늘 밤 문명 하나 완전히 사라질 것…되돌릴 수 없을 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 시한 당일인 7일(현지시간) 이란을 향한 군사적 압박 수위를 최고조로 끌어올렸다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 “오늘 밤 한 문명(civilization) 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것”이라고 경고했다. 이어 “그런 일이 일어나길 바라지 않지만, 아마 그렇게 될 것”이라고 말했다.
앞서 트럼프 대통령은 전쟁 중인 이란과의 협상 시한을 미 동부시간 기준 7일 오후 8시로 제시한 상태다. 그는 협상이 결렬될 경우 이란의 발전소 인프라와 교량 등을 모두 파괴하겠다고 예고하며 강경 대응 방침을 거듭 분명히 해왔다.
이와 함께 트럼프 대통령은 이란 정권 교체 가능성까지 직접 거론했다. 그는 “그러나 이제 완전하고 전면적인 정권 교체가 이뤄지고 더 똑똑하고 덜 급진적인 사람들이 주도한다면 어쩌면 혁명적으로 놀라운 일이 일어날 수도 있다”며 “누가 알겠는가”라고 밝혔다.
이는 대이란 군사작전으로 기존 지도부가 제거될 경우, 이후 새로운 협상 주체가 등장할 가능성까지 염두에 둔 발언으로 풀이된다. 군사 압박을 극대화하면서도 향후 협상 재개의 가능성은 완전히 닫지 않은 셈이다.
트럼프 대통령은 또 “우리는 오늘 밤 세계의 길고 복잡한 역사에서 가장 중요한 순간 중 하나를 알게 될 것”이라며 “47년간 이어져 온 착취와 부패, 죽음이 마침내 끝날 것”이라고 주장했다. 글 말미에는 “이란의 위대한 국민들에게 신의 축복이 있기를!”이라고 적으며 메시지를 마무리했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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