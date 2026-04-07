BNK금융, 중동 리스크 대응 TFT 가동…기업 긴급 지원
특별대출·금리 감면 등 금융지원 확대
해운·조선 현장 방문…애로 청취
선제 대응 체계 구축…위기 관리 강화
BNK금융그룹이 중동 정세 불안에 따른 원자재 수급 차질과 가격 급등에 대응하기 위해 지역 산업계 지원에 나섰다.
BNK금융그룹은 7일 ‘중동발 부·울·경 산업 위기 극복 지원 TFT(태스크포스팀)’를 신설하고 전사적 대응 체계를 가동했다고 밝혔다.
이번 TFT는 지주가 전략 수립과 대응 방안을 총괄하고, 현장 지원은 BNK부산은행과 BNK경남은행이 맡는 이원화 구조로 운영된다.
부산은행과 경남은행은 원자재 수급 차질로 어려움을 겪는 기업을 대상으로 특별대출과 금리 감면, 만기 연장, 상환 유예 등을 즉각 시행한다. 유가 상승 영향으로 부담이 커진 소상공인과 취약계층에 대해서도 서민금융 상품 한도를 확대해 지원할 계획이다.
BNK금융은 기존 사후 대응 방식에서 벗어나 산업별 위기 징후를 사전에 분석하고 기업별 맞춤형 지원을 제공하는 ‘선제 대응형 지원 체계’도 구축한다. 외부 전문가와 그룹 내 연구·평가 조직이 협업해 대응 속도를 높인다는 구상이다.
출범 당일에는 현장 점검도 이뤄졌다. 김성주 부산은행장은 해운사를 방문해 호르무즈 해협 봉쇄 영향에 따른 애로사항을 청취하고, 대출 상환 유예와 긴급 유동성 지원 방안을 논의했다. 김태한 경남은행장은 창원 진해 조선소를 찾아 환율 상승과 원자재 가격 부담을 점검하고 선수금환급보증(RG) 확대 등 지원 방안을 협의했다.
BNK금융 관계자는 “현장 중심 금융 지원을 통해 위기 상황이 안정될 때까지 지역 산업을 뒷받침하겠다”며 “상황에 따라 지원 규모도 탄력적으로 확대할 계획”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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