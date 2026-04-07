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추미애 與경기지사 후보로 확정…“지방선거 압도적 승리할 것”

입력:2026-04-07 20:49
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지난 30일 경기도 수원시 경기도의회에서 열린 더불어민주당 경기도당 제3차 상무위원회에서 제9회 전국동시지방선거 민주당 추미애 경기도지사 경선 후보가 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

추미애(하남갑) 더불어민주당 의원이 오는 6·3 지방선거 경기도지사 후보로 7일 최종 확정됐다.

소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 경기지사 본경선 개표 결과를 발표하며 추 후보의 선출을 알렸다.

추 후보는 지난 5일부터 이날까지 진행된 본경선 투표에서 과반을 득표해 본선 진출을 확정 지었다. 이번 경선은 추 후보와 현 경기지사인 김동연 예비후보, 한준호 의원 간 3파전으로 치러졌으며, 당규에 따라 각 후보의 정확한 순위와 득표율은 비공개에 부쳐졌다.

본경선 결과 발표 직후 추 후보는 자신의 페이스북을 통해 당선 소감을 전했다. 그는 “보내주신 성원에 감사드린다. 더불어민주당 당원들과 함께 경기도의 혁신적인 미래를 만들겠다”며 “남은 기간 잘 준비해서 6월 3일 압도적인 승리로 보답하겠다”고 밝혔다.

이어 경선 레이스를 함께 뛴 경쟁자들을 향해 “멋진 경쟁을 함께 해주신 김동연, 한준호, 권칠승, 양기대 후보님과 후보님들을 지지하시고 함께 고생한 분들에게도 깊은 위로와 감사의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

대구 출신인 추 후보는 당내 최다선인 6선 의원으로, 문재인 정부 시절 법무부 장관을 지낸 중진이다. 판사로 재직하던 중 1995년 새정치국민회의 총재였던 김대중 전 대통령의 권유로 정계에 입문했다. 2004년 노무현 전 대통령 탄핵 찬성으로 17대 총선에서 낙선하는 역풍을 맞기도 했으나, 18대 총선에서 여의도에 성공적으로 복귀했다.

이후 2016년 민주당 전당대회에서 당 대표로 선출돼 ‘국정농단 사태’에 따른 박근혜 전 대통령의 탄핵 정국을 진두지휘하며 정치적 체급을 키웠다. 22대 총선에서는 경기 하남갑에 출마해 당선됐으며, 최근까지 국회 법제사법위원장을 맡아 민주당의 ‘검찰 개혁’ 법안과 법왜곡죄, 재판소원, 대법관 증원 등 이른바 ‘사법 3법’(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원) 논의를 주도해 왔다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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