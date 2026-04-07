추미애 與경기지사 후보로 확정…“지방선거 압도적 승리할 것”
추미애(하남갑) 더불어민주당 의원이 오는 6·3 지방선거 경기도지사 후보로 7일 최종 확정됐다.
소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 경기지사 본경선 개표 결과를 발표하며 추 후보의 선출을 알렸다.
추 후보는 지난 5일부터 이날까지 진행된 본경선 투표에서 과반을 득표해 본선 진출을 확정 지었다. 이번 경선은 추 후보와 현 경기지사인 김동연 예비후보, 한준호 의원 간 3파전으로 치러졌으며, 당규에 따라 각 후보의 정확한 순위와 득표율은 비공개에 부쳐졌다.
본경선 결과 발표 직후 추 후보는 자신의 페이스북을 통해 당선 소감을 전했다. 그는 “보내주신 성원에 감사드린다. 더불어민주당 당원들과 함께 경기도의 혁신적인 미래를 만들겠다”며 “남은 기간 잘 준비해서 6월 3일 압도적인 승리로 보답하겠다”고 밝혔다.
이어 경선 레이스를 함께 뛴 경쟁자들을 향해 “멋진 경쟁을 함께 해주신 김동연, 한준호, 권칠승, 양기대 후보님과 후보님들을 지지하시고 함께 고생한 분들에게도 깊은 위로와 감사의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.
대구 출신인 추 후보는 당내 최다선인 6선 의원으로, 문재인 정부 시절 법무부 장관을 지낸 중진이다. 판사로 재직하던 중 1995년 새정치국민회의 총재였던 김대중 전 대통령의 권유로 정계에 입문했다. 2004년 노무현 전 대통령 탄핵 찬성으로 17대 총선에서 낙선하는 역풍을 맞기도 했으나, 18대 총선에서 여의도에 성공적으로 복귀했다.
이후 2016년 민주당 전당대회에서 당 대표로 선출돼 ‘국정농단 사태’에 따른 박근혜 전 대통령의 탄핵 정국을 진두지휘하며 정치적 체급을 키웠다. 22대 총선에서는 경기 하남갑에 출마해 당선됐으며, 최근까지 국회 법제사법위원장을 맡아 민주당의 ‘검찰 개혁’ 법안과 법왜곡죄, 재판소원, 대법관 증원 등 이른바 ‘사법 3법’(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원) 논의를 주도해 왔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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