[속보] “미군, 이란 하르그섬 군시설 공격”<악시오스>
미군이 이란의 최대 원유 수출 터미널이 자리한 핵심 전략 요충지, 하르그섬의 군사 시설을 전격 타격했다.
7일(현지시간) 미국 매체 악시오스는 익명의 소식통을 인용해 미군이 하르그섬을 겨냥한 공습을 단행했다고 보도했다. 이란 현지 매체인 메흐르 통신 역시 하르그섬이 집중적인 공습을 받았으며, 현장에서 여러 차례 거대한 폭발음이 들렸다고 긴급 타전했다.
걸프해역(페르시아만) 안쪽 이란 본토 남부 해상에 위치한 하르그섬은 이란 전체 원유 및 석유 제품 수출의 90% 이상을 전담하는 국가 경제의 ‘심장’과도 같은 핵심 기반 시설이다. 만약 이번 공습 과정에서 원유 수출 인프라까지 직접적인 파괴가 이루어졌다면, 이란의 에너지 산업과 국가 경제는 돌이킬 수 없는 치명적인 타격을 입게 될 것으로 전망된다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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