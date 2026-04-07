김포 걸포4지구 사업구조 안정화…2029년 준공 목표

경기 김포도시공사는 걸포4지구 도시개발사업의 대체 건설출자자로 ㈜호반건설이 최종 참여를 완료했다고 7일 밝혔다. 이에 따라 실시계획 변경 인가, 프로젝트파이낸싱(PF) 실행, 보상 절차 등 주요 사업 일정이 속도를 낼 전망이다.

걸포4지구 사업은 기존 건설출자자가 2023년 12월 워크아웃에 들어가면서 한동안 추진에 어려움을 겪어왔다. 이후 대내외 경기 악화로 대체출자자 모집이 지연됐으나, 2026년 2월 호반건설이 참여 의향을 밝히면서 주식 양수도 및 사업협약 체결을 거쳐 사업시행자 구성원으로 합류하게 됐다.이번 출자자 확보는 김포시와 공사, 사업시행자 간 협력을 바탕으로 리스크 해소에 집중한 결과로 평가된다. 특히 2025년 8월 개발계획 2차 변경 승인으로 사업성이 개선된 점이 긍정적으로 작용했다.변경된 개발계획에 따르면 해당 지구는 총 7761세대로, 기존보다 1188세대 증가했다. 초등학교 2곳을 유지해 교육 여건을 확보했으며, 특화시설용지에는 900세대의 주거 기능을 추가해 복합쇼핑몰 유치 기반도 강화했다. 현재 실시계획 2차 변경 인가 절차가 진행 중이며, 조만간 승인될 것으로 예상된다.호반건설의 참여로 사업시행자의 신용 보강 문제가 해소되면서 본 PF 실행 등 재원 조달 역시 원활해질 것으로 보인다. 공사는 2026년 상반기 내 보상계획 공고와 재원 마련을 추진하고, 하반기에는 보상협의 및 보상금 지급 등 절차를 진행할 계획이다.이후 실시계획 인가와 보상이 마무리되면 부지 조성 공사에 착수해 2027년 착공, 2029년 하반기 준공을 목표로 사업이 추진된다. 아울러 특화시설용지에는 복합쇼핑몰 유치를 위해 추가적인 노력이 병행될 예정이다.이형록 김포도시공사 사장은 “출자자 공백이라는 어려움 속에서도 협력을 통해 사업 정상화를 이뤄냈다”며 “새로운 출자자와 함께 사업을 신속히 추진해 시민들에게 새로운 중심 공간을 제공하겠다”고 밝혔다.김포=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지