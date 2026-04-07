의정부성모병원 조항주 교수, 국무총리 표창 수상

조 교수는 2010년부터 외상 전담의로 활동하며 국내 외상 의료 분야의 기반을 다지는 데 기여해왔다. 특히 권역외상센터 제도화와 질 관리 표준 수립을 주도하며 국가 외상 의료 체계의 안정적 운영 기반을 마련했다는 평가를 받는다.

의정부성모병원 외상외과 조항주 교수가 7일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 보건의 날 기념행사에서 권역외상센터 구축과 중증외상 대응 체계 혁신 공로로 국무총리 표창을 받았다.그는 중증 외상 환자의 ‘골든타임’ 확보를 위해 의사가 직접 탑승하는 119헬기 운영과 현장 출동 체계를 구축하는 데 핵심 역할을 했다. 이러한 시스템 개선은 환자 생존율을 크게 높이는 성과로 이어졌다.또한 외상 복강경 수술 발전을 이끌고 소방 및 군과의 협력 체계를 강화하는 등 현장 중심의 외상 대응 역량을 확장해왔다. 외상 교육 과정 개발과 후학 양성에도 힘쓰며 국내 외상 의료 인프라의 지속 가능한 발전에 기여했다.조 교수는 “외상 환자의 생명을 지키기 위한 노력을 인정받아 영광”이라며 “앞으로도 권역외상센터의 의료 질 향상을 통해 언제 어디서든 전문적인 외상 진료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지