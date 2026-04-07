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의정부성모병원 조항주 교수, 국무총리 표창 수상

입력:2026-04-07 20:16
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의정부성모병원 외상외과 조항주 교수가 7일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 보건의 날 기념행사에서 권역외상센터 구축과 중증외상 대응 체계 혁신 공로로 국무총리 표창을 받았다.

조 교수는 2010년부터 외상 전담의로 활동하며 국내 외상 의료 분야의 기반을 다지는 데 기여해왔다. 특히 권역외상센터 제도화와 질 관리 표준 수립을 주도하며 국가 외상 의료 체계의 안정적 운영 기반을 마련했다는 평가를 받는다.

그는 중증 외상 환자의 ‘골든타임’ 확보를 위해 의사가 직접 탑승하는 119헬기 운영과 현장 출동 체계를 구축하는 데 핵심 역할을 했다. 이러한 시스템 개선은 환자 생존율을 크게 높이는 성과로 이어졌다.

또한 외상 복강경 수술 발전을 이끌고 소방 및 군과의 협력 체계를 강화하는 등 현장 중심의 외상 대응 역량을 확장해왔다. 외상 교육 과정 개발과 후학 양성에도 힘쓰며 국내 외상 의료 인프라의 지속 가능한 발전에 기여했다.

조 교수는 “외상 환자의 생명을 지키기 위한 노력을 인정받아 영광”이라며 “앞으로도 권역외상센터의 의료 질 향상을 통해 언제 어디서든 전문적인 외상 진료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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