트럼프 최후통첩 D-1, 이란 “1400만 목숨 바칠 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 통보한 최후통첩 시한이 하루도 채 남지 않은 가운데, 이란 수뇌부가 결사 항전의 의지를 내비치고 나섰다.
마수드 페제시키안 이란 대통령은 7일(현지시간) 자신의 소셜미디어 엑스(X) 계정을 통해 “지금까지 1400만명 이상의 이란인이 나라를 지키기 위해 목숨을 바칠 준비가 되었음을 선언했다”고 밝혔다.
그는 이어 “나 또한 이란을 위해 목숨을 바쳐왔으며 지금도 그리고 앞으로도 조국을 위해 기꺼이 희생할 것”이라고 썼다.
현재 이란 정부와 군 당국은 바시즈민병대의 온·오프라인 플랫폼을 적극 활용해 미국과 이스라엘의 잠재적 침략에 맞서 국가를 수호하겠다는 대국민 서명 운동을 전개하고 있다. 페제시키안 대통령이 언급한 ‘1400만명’이라는 숫자는 이 서명 운동에 동참한 인원 규모를 뜻하는 것으로 풀이된다.
페제시키안 대통령의 이 같은 강경한 선언은 미국이 예고한 대대적인 공습 최후통첩 시한이 코앞으로 다가온 급박한 상황 속에서 나왔다.
앞서 트럼프 대통령은 그동안 여러 차례 이란과의 협상 합의 시한을 번복하며 압박 수위를 조절해 왔으나, 전날에는 이란과의 최종 협상 시한을 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)로 못 박으며 일방적인 합의를 종용했다.
특히 트럼프 대통령은 이란이 미국의 핵심 요구조건을 끝내 수용하지 않을 경우 막강한 군사력을 동원해 “나라 전역을 하룻밤 만에 없앨 수 있다”라고 극언을 서슴지 않으며 최고조의 군사적 압박을 가한 바 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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