한국 축구 ‘천안 시대’ 열렸다…코리아풋볼파크 개관

7일 개관한 충남 천안 코리아풋볼파크 전경 모습. 연합뉴스

정몽규 대한축구협회장이 7일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 개관식에 앞서 취재진을 만나 소감을 말하고 있다. 연합뉴스

숙원 사업을 마무리한 정 회장은 개관식에 앞서 취재진과 만나 “코로나19 유행 시기에 과연 축구 산업이 계속 지속될 수 있을지 걱정이 많았다. 부지 선정 이후엔 공사가 지연돼 안타까웠다”고 전했다. 그러면서

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