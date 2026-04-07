‘미세 플라스틱’이 폐 망가뜨린다…“폐암 신호 활성화”

공기 중 미세·나노 플라스틱 반복 흡입 동물실험…폐기능 저하·염증 유발, 폐암 유발 가능성 확인



‘나노’ 보다 좀 더 큰 ‘미세 플라스틱’이 더 해로워



플라스틱 사용 증가에 따라 환경 중 미세 플라스틱과 나노 플라스틱의 농도가 빠르게 증가하고 있으며 이들 입자는 공기·물·식품 등을 통해 인체에 지속적으로 노출되고 있다. 특히 눈에 보이지 않는 공기 중 플라스틱 입자는 호흡을 통해 직접 폐로 유입될 수 있어 인체 건강에 대한 잠재적 위험성이 제기돼 왔다.



실제 공기 중 미세·나노 플라스틱의 반복 흡입이 폐 기능 저하와 염증 유발, 암 관련 세포 신호 활성화를 일으킨다는 사실이 국내 연구진에 의해 밝혀졌다. 특히 폐에는 미세 플라스틱이 나노 플라스틱보다 더 해롭다는 점도 확인했다.



미세 플라스틱은 직경이 1마이크로미터(㎛·1㎛는 100만분의 1m 크기)에서 5㎜ 이하인 플라스틱 조각을 말한다. 나노 플라스틱은 1㎛ 미만, 특히 100나노미터(㎚·1㎚는 10억분의 1m) 이하의 더 작은 입자를 가리킨다.



한국원자력의학원 김진수 박사, 강도균 흉부외과 전문의 공동 연구팀은 동물실험을 통해 이 같은 사실을 규명한 연구 논문을 국제 학술지 ‘유해 물질 저널(Journal of Hazardous Materials)’ 온라인 최신판에 발표했다.



연구팀은 일회용 컵, 스티로폼 등에 널리 쓰이는 폴리스티렌(PS) 소재로 만든 직경 0.25㎛의 미세 플라스틱과 20나노미터(nm·1nm는 10억분의 1m)의 나노 플라스틱을 생쥐에 12주 동안 매주 반복 흡입시킨 뒤, 6주와 12주 시점에서 폐 기능과 조직, 혈액, 유전자 발현 변화를 비교·분석했다.



그 결과, 미세 플라스틱은 나노 플라스틱보다 폐 조직 안에 더 오래 남아 더 넓은 부위에 걸쳐 쌓였으며 폐 기능과 신체 능력에도 더 큰 영향을 미쳤다. 미세 플라스틱에 노출된 생쥐는 한 번에 들이마실 수 있는 공기의 양(폐 용적)이 더 크게 줄었고 달리기 등 운동 능력도 나노 플라스틱보다 더 많이 떨어졌다.

폐를 생리 식염수로 세척해 얻은 액체와 조직 검사에서도 미세 플라스틱 노출군에서 염증 세포가 더 많이 확인되고 조직 손상이 더 심하게 나타났다.



특히 유전자 발현 분석(RNA 시퀀싱)에서 미세 플라스틱이 폐 질환 및 암과 관련된 세포 신호 경로를 강하게 활성화하는 것으로 확인됐다. 노출 6주 시점부터 세포 증식을 촉진하는 신호 물질의 분비가 늘어났고 12주 시점에는 세포 성장·증식 조절, 면역 회피, 암 줄기세포와 연관된 단백질 등 암 관련 유전자들의 발현이 함께 증가했다. ‘염증→세포 과다 증식→암 관련 신호 활성화’로 이어지는 경로가 열릴 수 있음을 시사한다.



연구팀은 폐암 환자 25명의 암 조직을 분석한 결과, 실제 환자 조직에서도 다양한 미세 플라스틱이 검출되는 것을 확인했다. 검출된 플라스틱은 폴리프로필렌(PP, 식품 용기·빨대 등에 사용), 폴리에틸렌(PE, 비닐 봉투·페트병 등에 사용), 폴리스티렌(PS, 스티로폼·일회용 컵 등에 사용) 등 일상에서 흔히 쓰이는 종류였다. 다만 미세 플라스틱 검출량과 임상 지표 사이의 통계적 연관성은 확인되지 않아 탐색적 결과로서 향후 추가 연구가 필요하다는 지적이다.



연구팀은 “이번 연구는 공기 중 미세 플라스틱이 폐 안에 장기적으로 쌓이면서 암과 관련된 세포 경로까지 변화시킬 수 있음을 처음 종합적으로 입증했다는 데 의의가 있다”면서 “특히 나노 크기보다 조금 더 큰 미세 크기의 입자가 폐에 더 오래 머물며 더 큰 영향을 미친다는 점은 기존의 ‘작을수록 위험하다’는 인식을 뒤집는 결과”라고 설명했다.

김진수 박사는 7일 “미세 플라스틱은 단순한 환경오염 물질이 아니라 폐 조직에서 염증과 세포 신호 변화를 일으키는 생물학적으로 활성인 물질”이라며 “나노보다 조금 더 큰 미세 플라스틱이 오히려 폐에 더 오래 쌓여 더 위험할 수 있다는 점에 주목해야 한다”고 말했다. 이어 “미세먼지와 달리 미세·나노 플라스틱에 대한 국제 관리 기준은 전무한 실정”이라며 “향후 인체 역학 연구로 범위를 넓혀 규제 근거 마련에 집중할 필요가 있다”고 덧붙였다.



민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 플라스틱 사용 증가에 따라 환경 중 미세 플라스틱과 나노 플라스틱의 농도가 빠르게 증가하고 있으며 이들 입자는 공기·물·식품 등을 통해 인체에 지속적으로 노출되고 있다. 특히 눈에 보이지 않는 공기 중 플라스틱 입자는 호흡을 통해 직접 폐로 유입될 수 있어 인체 건강에 대한 잠재적 위험성이 제기돼 왔다.실제 공기 중 미세·나노 플라스틱의 반복 흡입이 폐 기능 저하와 염증 유발, 암 관련 세포 신호 활성화를 일으킨다는 사실이 국내 연구진에 의해 밝혀졌다. 특히 폐에는 미세 플라스틱이 나노 플라스틱보다 더 해롭다는 점도 확인했다.미세 플라스틱은 직경이 1마이크로미터(㎛·1㎛는 100만분의 1m 크기)에서 5㎜ 이하인 플라스틱 조각을 말한다. 나노 플라스틱은 1㎛ 미만, 특히 100나노미터(㎚·1㎚는 10억분의 1m) 이하의 더 작은 입자를 가리킨다.한국원자력의학원 김진수 박사, 강도균 흉부외과 전문의 공동 연구팀은 동물실험을 통해 이 같은 사실을 규명한 연구 논문을 국제 학술지 ‘유해 물질 저널(Journal of Hazardous Materials)’ 온라인 최신판에 발표했다.연구팀은 일회용 컵, 스티로폼 등에 널리 쓰이는 폴리스티렌(PS) 소재로 만든 직경 0.25㎛의 미세 플라스틱과 20나노미터(nm·1nm는 10억분의 1m)의 나노 플라스틱을 생쥐에 12주 동안 매주 반복 흡입시킨 뒤, 6주와 12주 시점에서 폐 기능과 조직, 혈액, 유전자 발현 변화를 비교·분석했다.그 결과, 미세 플라스틱은 나노 플라스틱보다 폐 조직 안에 더 오래 남아 더 넓은 부위에 걸쳐 쌓였으며 폐 기능과 신체 능력에도 더 큰 영향을 미쳤다. 미세 플라스틱에 노출된 생쥐는 한 번에 들이마실 수 있는 공기의 양(폐 용적)이 더 크게 줄었고 달리기 등 운동 능력도 나노 플라스틱보다 더 많이 떨어졌다.폐를 생리 식염수로 세척해 얻은 액체와 조직 검사에서도 미세 플라스틱 노출군에서 염증 세포가 더 많이 확인되고 조직 손상이 더 심하게 나타났다.특히 유전자 발현 분석(RNA 시퀀싱)에서 미세 플라스틱이 폐 질환 및 암과 관련된 세포 신호 경로를 강하게 활성화하는 것으로 확인됐다. 노출 6주 시점부터 세포 증식을 촉진하는 신호 물질의 분비가 늘어났고 12주 시점에는 세포 성장·증식 조절, 면역 회피, 암 줄기세포와 연관된 단백질 등 암 관련 유전자들의 발현이 함께 증가했다. ‘염증→세포 과다 증식→암 관련 신호 활성화’로 이어지는 경로가 열릴 수 있음을 시사한다.연구팀은 폐암 환자 25명의 암 조직을 분석한 결과, 실제 환자 조직에서도 다양한 미세 플라스틱이 검출되는 것을 확인했다. 검출된 플라스틱은 폴리프로필렌(PP, 식품 용기·빨대 등에 사용), 폴리에틸렌(PE, 비닐 봉투·페트병 등에 사용), 폴리스티렌(PS, 스티로폼·일회용 컵 등에 사용) 등 일상에서 흔히 쓰이는 종류였다. 다만 미세 플라스틱 검출량과 임상 지표 사이의 통계적 연관성은 확인되지 않아 탐색적 결과로서 향후 추가 연구가 필요하다는 지적이다.연구팀은 “이번 연구는 공기 중 미세 플라스틱이 폐 안에 장기적으로 쌓이면서 암과 관련된 세포 경로까지 변화시킬 수 있음을 처음 종합적으로 입증했다는 데 의의가 있다”면서 “특히 나노 크기보다 조금 더 큰 미세 크기의 입자가 폐에 더 오래 머물며 더 큰 영향을 미친다는 점은 기존의 ‘작을수록 위험하다’는 인식을 뒤집는 결과”라고 설명했다.김진수 박사는 7일 “미세 플라스틱은 단순한 환경오염 물질이 아니라 폐 조직에서 염증과 세포 신호 변화를 일으키는 생물학적으로 활성인 물질”이라며 “나노보다 조금 더 큰 미세 플라스틱이 오히려 폐에 더 오래 쌓여 더 위험할 수 있다는 점에 주목해야 한다”고 말했다. 이어 “미세먼지와 달리 미세·나노 플라스틱에 대한 국제 관리 기준은 전무한 실정”이라며 “향후 인체 역학 연구로 범위를 넓혀 규제 근거 마련에 집중할 필요가 있다”고 덧붙였다.민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지