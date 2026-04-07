내란특검, ‘내란중요임무종사’ 한덕수 항소심서 징역 23년 구형
12·3 비상계엄 사태 당시 내란 중요임무 종사 등의 혐의로 재판에 넘겨진 한덕수 전 국무총리에게 특별검사팀이 항소심에서도 징역 23년의 중형을 구형했다.
조은석 특별검사가 이끄는 내란 특검팀은 7일 서울고법 형사12-1부(부장판사 이승철·조진구·김민아) 심리로 열린 한 전 총리의 항소심 결심공판에서 이같이 재판부에 선고를 요청했다. 특검팀은 앞서 1심에서 징역 15년을 구형했으나, 1심 재판부는 이보다 훨씬 무거운 징역 23년을 선고한 바 있다.
특검팀은 구형 이유에 대해 “한 전 총리는 국무총리로서 헌법 준수를 위해 노력할 의무가 있음에도 내란의 일원으로 가담했다”며 “내란의 진실을 밝히는 대신 허위 공문서를 작성하고 위증하는 등 진정으로 반성한다고 보기 어렵다. 정파적 이익을 앞세워 헌법재판관을 미임명하는 등 국론 분열을 야기했다”고 꼬집었다.
이어 특검팀은 “징역 23년을 선고한 원심 형은 죄책에 부합하는 형이라 할 수 있다”며 “공소사실은 전부 합리적 의심이 없을 정도로 입증됐다. 원심의 무죄 부분을 파기하고 원심 선고형과 같은 형을 선고해 달라”고 재판부에 촉구했다.
한 전 총리는 비상계엄 선포 당시 ‘국정 2인자’ 자리에 있었음에도 윤 전 대통령의 내란 행위를 막아야 할 헌법상 책무를 다하지 않은 혐의 등으로 불구속기소 됐다. 또 최초 계엄 선포문의 법적 결함을 메우고자 사후 선포문을 작성한 뒤 폐기한 혐의와 함께, 헌법재판소의 윤 전 대통령 탄핵 심판에 증인으로 출석해 ‘계엄 선포문을 인지하지 못했다’는 취지로 위증한 혐의도 받고 있다.
앞서 1심 재판부는 한 전 총리가 국무위원들을 긴급 소집해 국무회의의 외관을 갖추도록 한 점, 이 전 국방부 장관의 특정 언론사 단전·단수 지시를 중지시키지 않은 점, 계엄 선포문 서명을 독려하고 사후 서명을 시도한 점 등을 근거로 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 판단했다.
다만 내란 방조 혐의의 경우 다수인이 결합해 실행하는 필요적 공범의 특성상 성립하지 않는다고 보았으며, 허위작성공문서 행사 혐의에 대해서도 무죄를 선고했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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