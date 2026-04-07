“설탕부담금, 당 함량 따라 부과하자…콜라 500㎖는 150원”
탄산음료 등의 당 함량에 따라 설탕부담금을 부과하자는 제안이 나왔다. 영국의 사례를 벤치마킹한 안이다.
박은철 연세대 보건정책관리연구소 교수는 7일 경제인문사회연구회·한국농촌경제연구원·한국조세재정연구원이 공동 주최한 설탕부담금 정책토론회를 앞두고 사전 배포한 ‘가당음료 설탕부담금 도입방안’ 발제문에서 설탕부담금을 당 함량에 따라 3단계로 차등 부과하자는 안을 제시했다.
100㎖당 당 함량 5g 이상 8g 미만에는 ℓ(리터)당 225원을 부과하고 당 함량 8g 이상에는 ℓ당 300원을 부과하는 안이다. 당 함량 5g 미만 제품은 과세 대상에서 제외한다.
이 안에 따르면 코카콜라와 칠성사이다, 레드불 같은 탄산음료나 에너지음료는 ℓ당 300원 대상이다.
이들 제품은 각각 250㎖ 캔 기준 27ｇ의 당류가 들어있는데 한 캔에 설탕 부담금 75원이 붙는 셈이다. 500㎖ 페트의 경우 설탕 부담금은 150원이다.
현재 콜라와 사이다 편의점 판매 가격은 250㎖ 용량 기준 1700원, 500㎖ 기준 2300~2400원 수준이다.
박 교수가 제시한 안은 가당음료의 당류 함량에 따라 차등 과세하는 영국의 제도와 동일한 구조다.
박 교수는 영국이 2018년 도입한 ‘소프트드링크 산업부담금’(Soft Drinks Industry Levy)이 성공적이어서 벤치마킹할 수 있다면서 이런 안을 내놨다.
영국의 소프트드링크 부담금 대상은 비알코올 음료 중 제조 과정에서 설탕, 액상과당, 시럽, 꿀 등 단당류와 이당류가 인위적으로 첨가된 모든 음료다. 이는 탄산음료, 과일 맛 음료, 스포츠·에너지음료, 가당 커피·차, 농축액을 포함한다.
부담 의무는 음료 제조업체와 수입업자가 진다.
영국에선 제도 도입 후 가당음료를 통한 당 섭취량이 15.5ｇ에서 10.8ｇ으로 감소하는 단기 효과가 있었다.
박 교수는 영국의 설탕부담금 첫해 수입(4435억원)을 고려해 한국의 가당음료 설탕부담금 규모를 2276억원 정도로 추산했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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